El recado de Alonso a Hamilton: «No puedes conducir como si estuvieras solo en la pista»

David Sánchez de Castro Domingo, 5 de octubre 2025, 18:16 Comenta Compartir

Fernando Alonso acabó séptimo el GP de Singapur, pero no fue suficiente para él después de lo que consideró una injusticia. Puso las miradas sobre un Hamilton al que le castigaron con 5 segundos.

El asturiano ya había avisado por radio durante la carrera tras encontrarse con el británico en pista: «No puedes conducir como si estuvieras solo. Ayer no tuvo ningún respeto por la bandera roja, y hoy ha actuado como si la pista fuera suya». Hamilton, que sufrió problemas de frenos en la parte final de la prueba, fue sancionado con cinco segundos por saltarse los límites de la pista en repetidas ocasiones, lo que permitió a Alonso acercarse hasta acabar a menos de una décima primero y, después y ya con la sanción confirmada, ganarle el puesto hasta finalizar definitivamente séptimo.

Tras bajarse del coche, el piloto de Aston Martin fue aún más claro: «Acabé como a una décima de Lewis. Creo que está siendo investigado, y aunque él siempre tiene un poco de tolerancia, ojalá hoy que sea un poco menos».

Pese a la frustración, Alonso valoró positivamente el esfuerzo realizado: «Fue una carrera difícil, como esperábamos. Todos los pequeños puntos hay que pelearlos, meterse en el barro por ellos. Nunca hemos tenido una carrera con un regalo; al contrario, siempre son pequeñas recompensas que hay que luchar».

Su mensaje final dejó claro que no piensa morderse la lengua: «Siempre hay un poco más de permisividad con él… pero en la pista todos somos iguales».

Sainz salió decimoctavo y acabó décimo

Carlos Sainz volvió a firmar una actuación de mérito en el Gran Premio de Singapur. El madrileño arrancó decimoctavo tras la sanción sufrida el sábado, pero consiguió remontar hasta la décima posición final, sumando un punto clave para Williams en un circuito donde adelantar es casi imposible.

«Sí, la verdad que ha sido una carrera un poco inesperada», reconocía Sainz tras bajarse del coche. «Esta mañana estábamos todos esperando a ver si había coches de seguridad o lluvia para poder remontar, pero al final ha sido una carrera en seco, aburrida, sin safety cars. Hemos tenido tan buen ritmo que eso nos ha permitido extender muchísimo el stint con el medio, aguantando a coches con ruedas frescas detrás, y luego con el blando volábamos para adelantar a cinco o seis coches y llegar a un puntito».

El madrileño completó más de 50 vueltas con el neumático medio antes de cambiar al blando en las diez últimas, donde inició una caza constante hasta la zona de puntos. «Está claro que esas vueltas iban a ser críticas, con Bearman y Fernando detrás, pero tuvimos todo bajo control. Esperamos nuestro momento para poner la blanda y hacer la remontada», explicó.

Sainz valoró especialmente su ritmo ofensivo: «Creo que he sido el único coche en toda la parrilla que ha adelantado y se ha movido hacia delante. Adelantar ocho coches sin coches de seguridad no es fácil». Y subrayó la importancia del resultado: «Cada punto cuenta. Hoy hemos limitado daños con Aston Martin y RB».