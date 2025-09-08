HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fernando Alonso. EP
Análisis

La profética mala suerte de Fernando Alonso

De los dos abandonos que hubo en Monza, uno fue suyo en parte por su culpa pero también por un Aston Martin que falla donde nadie más lo hace

David Sánchez de Castro

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:23

El circuito de Monza, antaño, era de esos que llamaban 'matacoches'. Las características del legendario trazado italiano obligaban a forzar al límite los motores, tanto ... en cuanto las dos largas rectas, especialmente la principal, exprimían las unidades de potencia al límite. Hablamos de hace varias décadas, cuando la electrificación en el automovilismo y en la automoción era poco más que un frívolo capricho de una pequeña élite. Entonces, lo habitual o al menos lo razonablemente previsible es que se produjera un abandono en el GP de Italia porque el motor decía basta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

