HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lewis Hamilton toca fondo

Ver salir al heptacampeón del mundo desde el último puesto en Las Vegas es una imagen que hace no tanto era impensable: los rumores sobre una retirada están más que presentes

David Sánchez de Castro

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:17

Comenta

Al titular de esta crónica bien le podría faltar un «de momento» al final, porque lo de tocar fondo es algo que Lewis Hamilton parecía ... haber logrado varias veces en lo que va de temporada. El absoluto perdedor de esta temporada 2025 que ya firma sus últimos versos será él, sin ningún hilo de duda, con un mínimo logro de una victoria en una sprint y poco más. No es una opinión lanzada desde la barra de un bar, sino desde el firme cimiento que dan unos datos que hace no tanto tiempo parecían imposibles asociar a todo un heptacampeón del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras un choque frontal entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
  2. 2 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  3. 3 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  4. 4 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  5. 5 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  6. 6

    Educación dice que reforzará la autoridad de los docentes ante el hostigamiento de alumnos y familias
  7. 7 La Navidad llega antes a Extremadura: el pueblo que estrena este sábado uno de los encendidos más grandes de la región
  8. 8 Ingresa en prisión tras robar el bolso con un fuerte tirón a una mujer en Badajoz
  9. 9 Herido un hombre de 73 años tras la colisión entre un turismo y una moto en Calamonte
  10. 10 Vox denuncia la oferta pública de empleo de la Junta de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Lewis Hamilton toca fondo

Lewis Hamilton toca fondo