HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oscar Piastri, piloto australiano de McLaren. AFP
GP de Las Vegas

El insondable misterio de Piastri: de máximo favorito a defenestrado

La disputa del GP de Las Vegas medirá realmente si el australiano es capaz de batirse en su peor momento con un Norris de dulce y un Verstappen que afronta su último tren

David Sánchez de Castro

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

«Es extraño». Con estas dos escuetas palabras, Max Verstappen definió el final de la temporada 2025 que está protagonizando Oscar Piastri. No es casual ... que el neerlandés califique así la caída libre que ha sufrido el que, hasta el verano, era el gran candidato a ser su sucesor como vigente campeón del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Pedro Sánchez llama desde Mérida a la movilización para mantener las políticas del PSOE
  3. 3

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  4. 4 El queso de un pueblo de Badajoz, premiado en los World Cheese Awards 2025
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  7. 7 Tres afortunados en el sorteo de la Bonoloto ganan más de 58.000 euros este miércoles
  8. 8

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  9. 9 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  10. 10 Estafan casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganés haciéndole creer que su hija necesitaba dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El insondable misterio de Piastri: de máximo favorito a defenestrado

El insondable misterio de Piastri: de máximo favorito a defenestrado