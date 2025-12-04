HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Alonso. Jakub Porzycki (Reuters)
GP de Abu Dabi

El fin de la pesadilla para Alonso antes del gran sueño

El cierre de la temporada 2025 de Fórmula 1 pone fin a una campaña muy compleja para el asturiano antes de la esperada llegada del 'Neweynato' de 2026

David Sánchez de Castro

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:30

Comenta

Ya decía Fernando Alonso tras el Gran Premio de Las Vegas que las dos últimas carreras del año serían para celebrar. Y no porque fuera ... a lograr grandes resultados -no esperaba sumar ocho puntos, su segundo mejor botín de esta temporada, en Catar-, sino porque ya no tendría que montarse en el hierro del AMR25. De hecho, es posible que no le haya dolido absolutamente nada tener que dejar para este viernes su monoplaza en los libres al joven Cian Shields, un piloto que nunca ha puntuado ni en F2 ni en F3. Tampoco estará Lance Stroll en los libres, ya que lo dejará al probador Jak Crawford. Esa es la necesidad de rodaje de sus titulares que ven en Aston Martin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  2. 2 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  3. 3 No es Jijona: uno de los mejores turrones de España se esconde en un rincón de Extremadura
  4. 4 Muere una vecina de Sancti-Spíritus tras una salida de vía en la BA-128
  5. 5 Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D
  6. 6

    Un joven de 22 años se enfrenta a 32 de cárcel por violar y agredir a su pareja en Cáceres
  7. 7 21-D: Guardiola presenta un programa electoral para que «Extremadura siga lanzada»
  8. 8 Tres mercadillos navideños a un paso de Extremadura que no te puedes perder este puente de diciembre
  9. 9

    Dictan orden de captura contra un hombre al que piden seis años de cárcel por agresión sexual a su sobrina nieta
  10. 10

    El juicio a Gallardo y David Sánchez pasa a mayo y junio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El fin de la pesadilla para Alonso antes del gran sueño

El fin de la pesadilla para Alonso antes del gran sueño