Alonso, en el GP de México. Afp
Análisis

El 'amateurismo' que retrata a la F1

Tanto los aficionados como los periodistas y los propios pilotos se quejan, carrera sí, carrera también, de los fallos clamorosos en la ejecución de las normas

David Sánchez de Castro

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:49

Cualquiera que haya visto una carrera de Fórmula 1 en, digamos, los últimos 40 años, pero especialmente en los últimos tres lustros, sabrá que cuando ... hay una acción polémica puede ocurrir cualquier cosa. Esa mal llamada justicia que deben garantizar los jueces de la carrera está en manos de unos comisarios que en cada prueba son cambiados y a los que se les otorga la potestad y la responsabilidad de interpretar la normativa de la manera más justa en función de las circunstancias. Rara es la vez que estas se ejecutan a la perfección, y lo vivido en México es el mejor ejemplo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

