Alonso tira de inteligencia y empieza a mandar en Melbourne

En el fin de semana en el que buscará su victoria 33 en Fórmula 1, Fernando Alonso ha demostrado de inicio dos de sus grandes virtudes: su buen hacer con la pista mojada y su inteligencia para leer las condiciones de la pista y aprovechar su mejor momento.

La lluvia fue la protagonista en los segundos libres. Sin ser demasiado fuerte de inicio pero sí después, casi todos los pilotos probaron más veces de lo que deseaban la adherencia de las escapatorias de la pista. Sin grandes sustos, varios de ellos acabaron pasando por el verde para regresar a boxes sin un crono óptimo. Uno de ellos fue Max Verstappen, y este sí obligó a los mecánicos a trabajar.

Las vibraciones provocaron una pequeña fractura en uno de los apoyos del alerón trasero y en los aletines bajos de la zona, lo que hizo que los mecánicos tuvieran trabajo extra para arreglarlo. Nada serio, pero todo un signo de lo que iba a venir después, cuando todos tuvieron que quitarse los neumáticos de seco para poner los intermedios (porque los de lluvia nunca fueron necesarios).

A estas alturas, pasada la media hora de esta segunda y definitiva sesión, ya estaba marcado en morado el tiempo de Fernando Alonso en lo más alto de la tabla de tiempos. El asturiano, como el resto de corredores, hizo su mejor intento al principio de la tanda en una de las dos únicas vueltas que dio con neumáticos blandos, pero a tiempo para marcar el mejor crono. Por detrás de él, Charles Leclerc y un Verstappen que sin acabar descontento, no tuvo un viernes del todo cómodo. Sabe que en condiciones normales él es el grandísimo favorito, pero con la pista variable se encontrará más rivales.

En un circuito como el de Australia, que ya es todo un reto bajo el sol, el agua es un factor añadido que puede ponerle aún más picante. En este sentido, se puede meter cualquier rival inesperado (o no tanto) en la zona alta. Prueba de ello es la gran vuelta de Lewis Hamilton al final de los primeros libres, disputada en seco, en la que demostró que el Mercedes W14 no está tan atrás como parece de la zona noble de arriba.

Gozos de Alonso, sombras de Sainz

En condiciones normales, la actuación de las habitualmente bajas temperaturas en el circuito de Australia puede suponer un problema para los neumáticos de los coches de Fórmula 1. El peligro del 'graining' (granulación por acumulación de trozos de goma en la superficie de las ruedas que hace que se pierda adherencia) va a ser una constante durante todo el fin de semana.

Este es un factor añadido a tener en cuenta para todos los equipos y, en especial, para los que más sufren para encontrar el punto óptimo de comportamiento de los Pirelli. Es el caso de Ferrari. Ya durante 2022 fue su gran pesadilla por un exceso de desgaste que hizo muy complicado mantener la competitividad, y parece que sigue siendo un problema en este 2023.

Prueba de ello es el rendimiento de Carlos Sainz. Gris por la mañana en seco y después en mojado, el quinto puesto final del madrileño no ayuda a que se pueda creer en un podio o algo más el domingo. Sainz, a diferencia de Alonso, está perdiendo protagonismo en los titulares y notas postcarrera a un ritmo preocupante, y no tanto por su actuación en sí, que no es peor que en años anteriores ni mucho menos, sino porque el SF23 parece un coche fallido. O, al menos, no a la altura de los Red Bull, Aston Martin y, quizá, Mercedes.

Esta será una de las grandes incógnitas que tendrán que resolverse este sábado, cuando en teoría los coches rojos son un punto más competitivos, siempre que las condiciones de pista no les compliquen y los mecánicos e ingenieros del muro estén acertados. Porque, a diferencia de otros equipos, la confianza en la buena labor estratégica de los responsables de la Scuderia siempre está, hasta cierto punto, bajo cuarentena. Más en un Gran Premio como este donde la variabilidad y los condicionantes pueden ser tan aliados como enemigos para conseguir un necesario buen resultado que, de momento, se les está escapando.