Alonso: «Hamilton tiene poca memoria; se estará haciendo mayor»

Fernando Alonso ha comenzado la temporada 2023 como un tiro. Dos podios en dos carreras con un Aston Martin que promete dar guerra a las grandes escuderías. Y por ello el piloto asturiano ha sido portada este viernes en L'Equipe con una entrevista en la que ha aprovechado para hacer balance de este inicio de campaña y, sobre todo, mandar algún que otro recado.

El primero de ellos lo ha dirigido a Lewis Hamilton. El británico aseguró recientemente que el Red Bull 2023 es el coche más rápido que ha visto jamás. «Nunca había visto un coche tan rápido. Creo que cuando nosotros éramos rápidos, no éramos tan rápidos», añadió.

Alonso no ha tardado en responder estas polémicas declaraciones del piloto de Mercedes. «No estoy de acuerdo. En Arabia terminé a 20 segundos de Checo y Max. Él y Rosberg nos sacaban un minuto a todos en 2014 y 2015. Después de dos o tres vueltas protegían sus motores y bajaban el rendimiento», aseveró el asturiano, que acabó la frase con un sarcástico dardo para Hamilton: «Tiene poca memoria, se estará haciendo mayor».

Cabe recordar que Mercedes dominó de manera apabullante desde 2014 hasta 2021, con seis de esos siete Mundiales en las vitrinas de Hamilton.

«Con un coche normal se nota que Lewis tiene debilidades. Antes no competía contra nadie o a veces con su compañero. Es el piloto con más poles de la historia y George Russell le gana 2-0 en la clasificación esta temporada... y no se le ha olvidado pilotar», remató Alonso.

El bicampeón mundial también se acordó de Otmar Szafnauer, jefe de Alpine y principal responsable de la salida del piloto español dirección Aston Martin, que mostró dudas sobre la edad y el rendimiento del asturiano.

«Me siento como si tuviera 30 años y mejor preparado ahora que en 2003. Otmar hace su papel, pero eso no funciona conmigo. Hamilton tenía 35 años cuando ganó su séptimo título. El factor edad no debería pesar sobre los pilotos. Y Aston Martin no tuvo miedo al apostar por mí», apuntó en ese sentido Alonso.

Agradecido con su nuevo equipo, Alonso solo tiene palabras positivas para la escudería británica, de la que no esperaba esa competitividad en tan poco tiempo. «Es increíble tener un coche capaz de luchar por el podio. ¿Ganar? Necesitaré ayuda de los Red Bull, un accidente o una avería, pero seguiremos siendo competitivos», concluyó.