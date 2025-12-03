Esteban Ortiz triunfa en las bodas de oro del Autocross de Jerez

R. H. Badajoz Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:26 Comenta Compartir

Bodas de plata para el Autocross de Jerez de los Caballeros, un logro al alcance de muy pocos organizadores de España, de muy pocas federaciones regionales, y que ha sido nuevamente puntuable para el Campeonato de España de Autocross. Muchos años de evolución y esfuerzo para llegar a tener una instalación permanente de una disciplina que, en otras zonas del país, con mas licencias y afición, no tienen.

El Motor Club Jerez de los Caballeros planteó un fin de semana del motor completo de actividad, que empezó el sábado con la disputa del Tramo Cronometrado de La Bazana, continuando en la jornada del domingo con el 50º Autocross en la que la mayoría de los participantes repitieron, siempre que pudieron reparar las averías surgidas a varios de ellos.

Con 52 inscritos, alguno menos en línea de salida por problemas surgidos el día anterior, y repartidos entre las divisiones I, II, Car Cross y 2CV, más el desafío FEXA, desde primera hora de la mañana la actividad en el circuito Joaquín Pastelero fue frenética, desarrollándose con agilidad todas las mangas. Muy buena asistencia de público, aguantando el frío que fue remitiendo poco a poco, así como la niebla y a la que se sumaba la lluvia que obligó a sacar la maquinaria pesada para repasar el circuito en algunos momentos de la mañana.

División I

Mejor tiempo en la clasificatoria de la categoría de turismos División I para el piloto gallego Sabino Garcia que pudo sacar todo el potencial a su Toyota Yaris N5, distanciando a sus rivales en casi segundo y medio. Su dominio no decaía en toda la jornada y poco pudieron hacer sus rivales ante un coche de última generación perfectamente conducido por Sabino que se llevó la victoria. Intentó José Ángel Moratilla acercarse y mantener la presión, sin conseguir inquietar a Sabino. Clemente Hernández y David Sánchez lucharon hasta el final por ocupar el último peldaño del podio, decantándose del lado de Clemente. También tuvo sus opciones Óscar Casado con su Peugeot 208 Proto, pero no pudo pasar de la quinta plaza.

División II

Esteban Ortiz con su Opel Kadett se anotaba el mejor tiempo de clasificación en División II, con Vicente Gascón y el joven piloto local Manuel Silva casi empatados en la segunda y tercera posición, ganando también la manga clasificatoria. Prolongando su dominio a la final, Esteban Ortiz se anotaba la victoria por delante de Silva que se ponía primero nada más salir, sacando todo lo que daba de sí el Renault Clío, pero le faltaron caballos para defender la plaza y meterse en la lucha con Esteban. Pedro Antonio Morcillo, utilizando también con Opel Kadett como el vencedor, conseguía ser tercero. Luís Alfonso Fernández y Raúl Vicente lucharon a la milésima, tanto que solo la tecnología pudo otorgarles la cuarta y quinta plaza respectivamente. Vicente Gascón no tuvo suerte y se quedaba fuera en la tercera vuelta.

Car cross

Con una cifra extraordinaria de 24 participantes en línea de salida de la categoría de car cross, José Carlos Portalo seguía como pasaba el sábado al frente de todos, marcando un tiempo increíble en la clasificatoria, dejando a más de un segundo y medio a Iván Méndez y Epifanio.

En su manga de clasificación victoria también para Portalo, que refrendaba una jornada excelente consiguiendo la victoria de forma contundente, en un fin de semana que no olvidará con doble victoria e imposible de mejorar. Tras él, Iván Méndez controlaba durante toda la final a Antonio Manuel Guerrero, con Francisco Reales cuarto cerrando las primeras plazas monopolizadas por la Escudería Ráfagas Racing. Foto finish auténtica para la quinta plaza que se llevó Antonio Jesús Moreno, superando a Epifanio Javier Comendador por solo 22 centésimas. Quince pilotos conseguían clasificarse en una final llena de emoción y sanas peleas manteniendo el disfrute de los espectadores en cada rincón del circuito.

Desafío FEXA

Solo dos participantes en esta última prueba del Desafío FEXA, con los pequeños Peugeot 106, y victoria para Raúl Vicente Garcia, el más rápido en las mangas previas, pero con Juan Carlos Barba plantando una dura batalla hasta las últimas, donde si perdía ligeramente la distancia con Raúl.

2CV

La categoría reservada a los Citroën 2CV, rememorando aquellas carreras de Pop Cross de los años 70 y que aún siguen disputándose en Francia, son siempre divertidas e igualadas. Nelson Gabriel era el más rápido de entrada, pero Carlos Manuel Maruta sería el que partía desde la primera plaza de parrilla por delante de Luis Rosa y el propio Nelson, teniendo que luchar todos con una pista bastante embarrada. En la final el sol ayudaba a secar la trazada, y los siete pilotos clasificados pudieron luchar en mejores condiciones, llevándose la victoria Luis Rosa. Segundo sin que Nelson se pudiera acercar en la última parte final fue Maruta con un margen de cinco segundos. Solo el podio conseguía dar ocho vueltas, quedando Francisco Siquenique, Ramiro Fernandes y Valter Martinho a una vuelta por detrás de ellos, cerrando la clasificación Jorge Correira.

Antes de iniciarse las finales, el Motor Club Jerez, con ya casi 45 años de historia, quiso reconocer la labor desarrollada de todas las mujeres del que lo impulsan María José Cata, Lola Ramírez, Eva María Pérez Blanco, Rosa María Pérez Blanco, María Luisa Castellano, María Jesús Baena y Patricia Delgado. También de Paco Porrón, Javi Cachi y del fotógrafo en FEXA José Moro, también tuvieron el cariñoso recuerdo del Motor Club.

Aunque el horario se extendió más de dos horas según lo previsto, permitía de todas formas que la entrega de premios fuese aún de día, y con la particularidad de estar escoltada por dos templarios de una asociación local. Fin de carrera donde una vez más, la familia y amigos son la base para pasar una buena jornada, ayudándose los unos a los otros, y donde el compañerismo y buen ambiente triunfaron.

Con este Autocross de Jerz se da por finalizada la competición de la temporada 2025 en Extremadura, larga y apretada variedad de categorías disputadas que ha permitido cerrar un año muy positivo. Ahora queda que toda la familia automovilística pueda celebrarlo, durante la tradicional gala de entrega de premios de la FEXA en la que se brindará un reconocimiento a los más destacados de la temporada.

Temas

Motor