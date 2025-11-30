Baptista y Carretas se imponen en La Bazana

Redacción BADAJOZ. Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Cierre por todo lo alto de la temporada de tramos de tierra, en un año con una media de inscritos muy alta en las seis citas que se han podido disputar. El Tramo Cronometrado de La Bazana, pedanía de Jerez de los Caballeros, fue un auténtico fin de fiesta con cita doble para muchos participantes. El Motor Club Ciudad Jerez de los Caballeros tuvo la ardua tarea de sacar en el mismo fin de semana este tramo del sábado y el autocross del domingo. La Bazana superaba entre turismos, car cross y buggies, el tope de 60 participantes marcado por reglamento.

En turismos, abrían pista Javier y Víctor Manuel Mesa marcando el mejor tiempo de la pasada inicial, pero un nuevo golpe de mala suerte en la segunda pasada les dejaba fuera de carrera por problemas de cambio. Los hermanos Jesús y Sergio Castilla, también caían en un tramo que poco a poco se iba poniendo más complicado para todos.

Estos abandonos dejaron el camino despejado para la tercera victoria consecutiva en La Bazana de José Manuel Baptista y Jorge Carretas, que llevaron a su Mitsubishi Lancer EVO IX a lo más alto. Secundando al equipo portugués quedaron José Joaquín Gómez y su mujer María Carmen Ramos y terceros a 5 segundos Antonio Sánchez y Sandra Silva.

Participación de récord en car cross con 19 pilotos en un tramo que decidía el podio final. Victoria cómoda del almendralejense José Carlos Portalo con 8 segundos sobre José María Navarro y tercera plaza para Antonio María Sánchez, que le bastaba con terminar para asegurarse el título frente al propio Navarro, con la tensión propia que esta situación conllevaba hasta el último metro de la carrera.

En buggies, Francisco Rincón y Miguel Vivas se impusieron a Pantaleón Rubio y Manuel Sousa por 25 segundos, pero con el buen sabor de boca para el madrileño de ratificar su Campeonato de Extremadura.