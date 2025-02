Montse Tomé niega ante el juez del 'caso Rubiales' haber recibido presiones para no convocar a Jenni Hermoso La entrenadora apunta que en su primera lista con la selección española tras el escándalo del beso en el mundial de Australia, la jugadora fue baja por «motivos estrictamente deportivos»

Isaac Asenjo Madrid Viernes, 2 de febrero 2024, 09:50

La sombra del beso forzado de Luis Rubiales -expresidente de la Federación Española de Fútbol (FEF)- a la futbolista Jenni Hermoso en el pasado Mundial femenino, y su relación con el ex seleccionador nacional Jorge Vilda, siguen pesando sobre Montsé Tomé, actual entrenadora de la campeona del mundo. La asturiana declaró este viernes en la Audiencia Nacional ante el magistrado Francisco de Jorge, titular del Juzgado Central de Instrucción 1, que investiga desde el pasado mes de septiembre un posible delito de agresión sexual y otro de coacciones a la jugadora del Tigres de México, y que ha propuesto enviar a juicio a Luis Rubiales, Jorge Vilda, el director de la selección masculina Albert Luque y al responsable de marketing Rubén Rivera.

Montse Tomé declaró a petición de su antecesor, que ahora dirige al combinado femenino de Marruecos, después de que su defensa solicitara la declaración como testigo de Tomé, con el objetivo de aclarar si la ausencia de Hermoso en la primera convocatoria de la selección femenina de fútbol tras la Copa del Mundo, el pasado 18 de septiembre, tuvo alguna relación con su negativa a pronunciarse públicamente a favor de Luis Rubiales a través de un comunicado.

Según fuentes presentes en su declaración, la entrenadora ha asegurado que no convocó a la jugadora en los partidos de la Liga de Naciones contra Suecia y Suiza por «motivos estricamente deportivos» al haber disputado pocos partidos de pretemporada. La declaración ha durado poco más de media hora, y se ha centrado principalmente en los dos partidos que se jugaron después de que las internacionales fueran campeonas del mundo en agosto del pasado año.

Dice la seleccionadora que la ausencia de la futbolista fue por «iniciativa propia» y sin estar «presionada» por nadie. También ha añadido que las «presiones mediáticas podían interferir en su rendimiento». Además, la responsable de la España femenina desde el banquillo, ha manifestado que su antecesor en el cargo y mano derecha dentro del equipo técnico antes de sustituirle, fue el que le dijo que tenía que asistir a la famosa asamblea del 25 de agosto en la que Rubiales anunció que no iba a dimitir, y en la que los asistentes respaldaron y ovacionaron al principal imputado en este procedimiento. «No quería ir a aquella Asamblea; cuando se me obligó a ir hice lo que me obligaron a hacer, por eso el comunicado después», en el que junto a otros integrantes del staff técnico y ejecutivos de la FEF se desmarcaba de la actitud de Rubiales.

«Protegerla» de todo el ruido mediático

El hermano de Jenni Hermoso calificó a Tomé como una «marioneta» de ambos en su declaración ante el juez. E incluso llegó a asegurar que las presiones de su antecesor habían sido claves para no convocar a la madrileña. Montse Tomé explicó en su día que no convocó a Jenni Hermoso para «protegerla» de todo el ruido mediático generado a raíz del beso no consentido que le dio Rubiales, y la jugadora se preguntó de qué o quién querían protegerla con esa decisión. Además de a Rubiales, el juez propuso sentar en el banquillo al técnico Vilda, actualmente al frente de la selección femenina de Marruecos; al director de la selección masculina, Albert Luque, y al responsable de marketing de la FEF, Rubén Rivera, por las presiones a las que fue sometida la futbolista madrileña para que justificase públicamente el beso que le dio su superior en la entrega de trofeos en Australia.

Al citar a Tomé, el magistrado, que da el 'caso Rubiales' por finiquitado a la espera de juicio, acordó dejar sin efecto el plazo de 10 días que dio a las acusaciones para formular sus escritos hasta que se practique su interrogatorio y se dé la posibilidad de que aleguen sobre si se mantiene o no la condición de investigado a Jorge Vilda, que recurrió el auto en el que propone juzgarle. Tras cuatro meses de pesquisas, el magistrado ha concluido que el beso que Rubiales le dio a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de trofeos del Mundial fue «no fue consentido» y respondió a «una iniciativa unilateral y sorpresiva» del expresidente de la FEF, a quien ha investigado por un delito de agresión sexual y otro de coacciones.