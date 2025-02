Tina María Ramos, la reina de la maratón de Sevilla

Tina María Ramos no para de correr y de recibir reconocimientos camino de sus 55 años. El último por parte de la Maratón de Sevilla, ... que este domingo cumple su 40 aniversario, como la atleta con más victorias de la prueba. Para conmemorar tan redonda efeméride se celebró una gala la pasada semana en el espacio Cartuja Center CITE de la capital andaluza y en la que se homenajeó a sus grandes protagonistas durante estas cuatro décadas desde su pistoletazo de salida en 1985 y verdaderos artífices de elevar la prueba entre las más prestigiosas del mundo y todo un referente internacional.

La Zurich Maratón de Sevilla vuelve a llenar de colorido las calles de la ciudad hispalense este domingo en una cita muy especial al cumplirse 40 años y una pacense figura entre sus participantes más legendarias. Tina María Ramos grabó su nombre con letras de oro en la Maratón de Sevilla como ganadora en cuatro ediciones (2001, 2002, 2006 y 2007). Nadie ha conseguido más victorias en los 42,195 km de Sevilla que esta veterana pacense. Solo se le acerca Paula González Berodia con tres. De ahí, que la organización haya querido reconocerle con honores su trayectoria en la gran fiesta de cumpleaños de la prueba. «No sabía que era la única atleta que había ganado cuatro veces. Paula creo que iba por ese camino», comentaba en unas declaraciones ofrecidas a la organización. Junto a esta incombustible pacense también fueron distinguidos Vicente Antón como el corredor más laureado en categoría masculina con tres ediciones ganadas; o José Carlos Jaenes, primer sevillano clasificado en el estreno de la maratón sevillana de 1985.

Sevilla siempre ha sido muy especial para Tina María Ramos y marcó una trayectoria infinita. En la capital hispalense debutó esta eterna atleta en una maratón, la primera de una extensa carrera que le llevaría por medio mundo y a conquistar ciudades como Estocolmo, Trieste, San Sebastián, Bilbao o Córdoba. En Sevilla cortó la cinta en cuatro ocasiones. Pionera en correr maratones, salía a entrenar de madrugada –«cuando no me veía nadie porque me daba vergüenza», reconocía hace unos años en una entrevista en HOY–. Desde muy joven ya era una clásica en medias maratones y pruebas de fondo, pero tuvo que esperar hasta los 18 años que permitía el reglamento para dar el salto a los 42,195 km y ese día batió el récord de España júnior de entonces con 3h18:00. Ahora colecciona títulos mundiales en categoría de veteranos.

Después de cuatro victorias y una dilatada trayectoria plagada de éxitos, la reina de la maratón de Sevilla quiere volver a sentir la magia de su recorrido por los lugares más emblemáticos de la ciudad, pero sin presión a modo de agradecimiento personal, tributo y despedirse de una prueba que le ha dado tanto. «Le debo a Sevilla una maratón para disfrutar de sus calles y su gente. Ojalá las lesiones me permitan volver». Piernas y cuerda le queda para rato a una Tina María Ramos incombustible.