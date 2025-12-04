HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

FLAG FOOTBALL

La selección extremeña sub-17 mixta queda tercera de España

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

La selección extremeña sub-17 mixta finalizó en tercera posición en el primer Campeonato Autonómico de Flag Football organizado por FEFA para todas las categorías, en el Estadio de Atletismo de Granollers. El combinado cadete cuajó un gran torneo y cayó en semifinales frente a Madrid (12-43). En la lucha por el tercer y cuarto puesto se impuso a Valencia (13-6) para subir al podio. De esta manera rompió la hegemonía de Madrid, Cataluña y Valencia, que coparon el resto de medallas en todas las categorías.

La selección femenina también llegó a 'semis', donde perdió ante Cataluña, quedando cuarta al caer en la lucha por el bronce ante Valencia. El equipo masculino, con jugadores en su mayoría muy jóvenes, se enfrentó a varios de los mejores grupos y jugadores y no pudo sacar ninguna victoria, quedando séptimo.

