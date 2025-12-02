La selección extremeña se proclama campeona de España de buceo

Extremadura se confirma como una potencia de las actividades subacuáticas. Los deportistas extremeños brillaron en el Campeonato de España de Buceo de Competición celebrado en ... Torrelavega (Cantabria) con un espectacular botín de seis oros, cuatro platas y seis bronces que coronaba a la selección regional con el título nacional. Organizado por la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS) y la Federación Cántabra de Actividades Subacuáticas (FCDAS), ambas integradas en la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS), celebraba su 19 edición con una participación total de 31 deportistas, agrupados en cinco equipos que representaban a las federaciones autonómicas de Cantabria (FCDAS), Castilla La Mancha (FCMAS), Castilla León (FECLAS), Extremadura (FEXAS) y Valencia (FASCV). Además, intervenieron sus respectivos equipos técnicos, los jueces deportivos y el conjunto de voluntarios que han colaborado en la organización del evento.

Como resultado del cómputo total de puntuaciones obtenidas durante los dos días de competición, la selección extremeña obtenía la primera posición para conquistar el XIX Campeonato de España de Buceo de Competición 2025. La selección extremeña estaba compuesta por un equilibrado conjunto de deportistas de muy variadas edades, que en su conjunto atesora una extensa experiencia en competiciones de la especialidad. Sus integrantes han sido César Durán Bas, Alberto Fernández Casado, Leyre Galán Montero, Pablo Manzano Garrido, Andrés Mirat Rojo, Laura Mirat Rojo, Mayte Rojo Domínguez y Lucía Sánchez González.

Un éxito colectivo cosechado por la brillante actuación de los deportistas extremeños a nivel individual y por parejas. Pablo Manzano Garrido hizo doblete de oros en carrera de obstáculos individual y en M100 FEDAS, Andrés Mirat Rojo también lograba el oro en emersión 6kg y dos bronces en carrera de obstáculos y en M100 FEDAS, Lucía Sánchez González conseguía dos bronces en carrera de obstáculos individual y en M100 FEDAS, mientras que Alberto Fernández Casado conquistaba dos subcampeonatos en carrera de obstáculos individual y M100 FEDAS, así como el bronce en emersión 6 kg. Por parejas, la formada por Pablo Manzano Garrido y Andrés Mirat Rojo lograba el oro en carrera de obstáculos; Lucía Sánchez González y Laura Mirat Rojo se colgaban el oro en carrera de obstáculos y bronce en relevos 2x100; César Durán Bas y Alberto Fernández Casado se hacían con el oro en relevos 2x100 y plata en carrera de obstáculos; y Mayte Rojo Domínguez y Leyre Galán Montero eran plata en relevos 2x100.

En esta competición deportiva por equipos, los deportistas de cada selección autonómica han participado en cinco especialidades diferentes, algunas de ellas individuales, otras por parejas como carrera de obstáculos individual, emersión 6 kg, relevos 2x100 metros, carrera de obstáculos por parejas y M100 FEDAS.

En todas ellas se requería la ejecución de habilidades técnicas durante la realización de unos recorridos en el menor tiempo posible. Siendo precisas destreza técnica, control de flotabilidad y capacidades de velocidad y resistencia, tanto en el nado subacuático como en superficie.

Una vez finalizada cada serie, los deportistas, o parejas, intervinientes acaban obteniendo una puntuación que guarda relación con el tiempo empleado y las posibles penalizaciones dictadas por los jueces.

El conjunto de pruebas y la convivencia entre participantes se ha desarrollado en un exquisito ambiente de cordialidad, siendo reseñable el alto nivel demostrado que ha propiciado una notable mejora en marcas individuales y absolutas.