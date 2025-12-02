HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Integrantes de la selección extremeña que se ha proclamado campeona de España de buceo. FEXAS
Actividades subacuáticas

La selección extremeña se proclama campeona de España de buceo

Los deportistas de la región brillan en Torrelavega con seis oros, cuatro platas y seis bronces

R. H.

Badajoz

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:55

Extremadura se confirma como una potencia de las actividades subacuáticas. Los deportistas extremeños brillaron en el Campeonato de España de Buceo de Competición celebrado en ... Torrelavega (Cantabria) con un espectacular botín de seis oros, cuatro platas y seis bronces que coronaba a la selección regional con el título nacional. Organizado por la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS) y la Federación Cántabra de Actividades Subacuáticas (FCDAS), ambas integradas en la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS), celebraba su 19 edición con una participación total de 31 deportistas, agrupados en cinco equipos que representaban a las federaciones autonómicas de Cantabria (FCDAS), Castilla La Mancha (FCMAS), Castilla León (FECLAS), Extremadura (FEXAS) y Valencia (FASCV). Además, intervenieron sus respectivos equipos técnicos, los jueces deportivos y el conjunto de voluntarios que han colaborado en la organización del evento.

