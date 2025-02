Severino Felipe Gómez, más conocido como Seve Felipe, es un atleta albaceteño que consiguió en octubre de 2022 un hito sin precedentes en la historia del atletismo nacional: debutar con la selección española absoluta a los 47 años. Su pasión por el deporte le viene ... en la sangre gracias a su padre, gimnasta profesional. Ganador y medallista en más de un centenar de carreras, entre las que destacan citas internacionales como la Media Maratón de Edimburgo y Ámsterdam, y nacionales como Lanzarote o Santa Pola, entre otras.

Pese a su edad, no se pone límites y sueña con alargar su carrera hasta los 80 años. Una trayectoria que también ha tenido obstáculos en forma de lesiones, algunas de ellas muy grave, y que le tuvieron muy cerca de abandonar la práctica deportiva.

Para alguien que no le conozca, ¿quién es Seve Felipe?

Soy un atleta que nací en Albacete y comencé con el atletismo a los 9 años. Hice un paréntesis para jugar a fútbol sala, pero a los 20 años retomé el atletismo por una lesión, ya que me parecía menos traumático y me llenaba más. He llegado a donde estoy ahora por mi constancia y perseverancia, básicamente por perseguir mis sueños.

Comentaba que comenzó a los 9 años, ¿de dónde viene esa pasión por el atletismo?

Mi padre era gimnasta y me inculcó sus inquietudes deportivas. Antes se jugaba mucho en la calle, no como ahora. Me encantaba correr y de hecho, iba corriendo al colegio e incluso me cronometraba. Mi padre se enteró y decidió apuntarme a la escuela de atletismo.

Recientemente ha sido noticia por debutar con la selección absoluta a los 47 años, ¿esto no es normal, verdad?

No hay precedentes. Sí que los hay que corrían a esa edad, como Jesús Ángel García Bragado, pero no debutaba. Conseguir una internacionalidad en atletismo es complicado, y lo hice con un trabajo de ocho horas diarias, una familia y corriendo por mi ciudad. Todo es a base de constancia y amor por lo que hago.

¿Sus compañeros y rivales qué edades tienen?

La mayoría podrían ser mis hijos. Todos oscilan entre los 20 y 30 años. Siempre tuve dudas de si estaría o no en la lista, pero el seleccionador no mira el DNI, al igual que yo.

La pregunta es evidente, ¿cuál es el secreto?

Cuidarse mucho y no hacer locuras entrenando. No hago demasiados kilómetros y otra de las claves es trabajar la fuerza. Pero el mayor secreto está en hacer lo que te gusta.

Batió hace poco el récord de Maratón para mayores de 45 años con un tiempo de 2:20:46, ¿es otro de sus logros para el recuerdo?

Sí, porque además lo ostentaba un atleta olímpico como Santiago Manguán, que estuvo en Montreal 1976. Me sentí mal porque a los meses falleció, pero pude contactar antes con él. Para mí fue un orgullo y espero que lo batan pronto. Intento abrir camino y hacer ver a la gente que la edad es solo un número.

El enemigo principal del atleta son las lesiones, ¿ha sufrido mucho durante su carrera?

Muchísimo. He pasado por tres operaciones. Las dos rodillas y el tendón de Aquiles. Esta última me tuvo al borde de la retirada. Es una lesión muy grave y con una recuperación muy lenta. Gracias al doctor Vellando, que me operó con cariño, puedo seguir disfrutando de lo que me gusta. Siempre que le veo, le digo: Me duele todo menos lo que me has operado.

¿Recuerda su carrera más dura?

En el último Campeonato de Europa de 50 kilómetros con la selección. Vinieron mi familia y los alumnos de mi escuela. En el último tramo me sentó mal el avituallamiento que tomé y vomité. Eché todo el líquido ingerido y lo pasé realmente mal. En otras condiciones me habría retirado, pero con mi hijo allí la terminé como pude.

Hablando de su hijo, ¿le gusta el atletismo?

Sí, pero le gustan otros deportes también. Lo importante es que lo pase bien. Tiene solo ocho años pero me gusta que se empape del deporte, que también es cultura.

Ha pertenecido toda su vida al Club Atletismo Albacete, ¿es su segunda familia?

Efectivamente. En 2014 me coloqué como uno de los mejores de España.Tuve ofertas de otros clubes porque el Club Atletismo Albacete estaba arruinado, pero decidí quedarme por amor a mis colores, y representar a la selección con el club de mi ciudad es lo más grande para un deportista.

Su palmarés es extenso, ¿es capaz de recordar sus mayores logros?

Me quedo con la Media Maratón de Edimburgo y la de Ámsterdam. Aquí en España he ganado en Lanzarote, Murcia y he hecho podio en Santa Pola. También carreras populares, que me encantan. Me fascina ir a los pueblos y charlar con los corredores. Me defino como un 'obrero' del atletismo.

Hay un Mundial en noviembre de Ultrafondo en la India, ¿se ve con opciones de llegar?

Será difícil, pero también lo era debutar con la selección. No me pongo límites. De hecho, conseguí esa hazaña porque no sabía que no se podía hacer con mi edad. Me sorprende que a la gente le sorprenda, ya que no lo veía imposible.

El atletismo no da para vivir, ¿de qué trabaja?

Trabajo en una notaría ocho horas al día. A mi notario le encanta que haga deporte y me da todas las facilidades que necesito, sobre todo porque viajo mucho. En ese sentido estoy encantado.

¿Qué sueño le queda por cumplir a Severino?

Seguir corriendo a los 80 años y, por qué no, disputar el Mundial en la India. Me queda muy lejos el final. Si con 80 años me veo corriendo en un camino de Albacete, ese sería el mejor final que podría tener.