Los ganadores del Campeonato de España de Veteranos junto a las autoridades en el Club Indoor La Cañada. CLUB LA CAÑADA
Pádel

REP y Flow triunfan en Badajoz y ascienden a primera categoría

Por La Cañada pasaron más de 300 jugadores en el Campeonato de España de Veteranos por Equipos

R. H.

Badajoz

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:49

En la mañana del domingo en las instalaciones del Club Pádel Indoor La Cañada se celebraron las finales Campeonato de España de Pádel de Veteranos por Equipos de 2ª categoría. Un torneo en el que han participado 16 equipos con 300 jugadores inscritos.

Durante todo el fin de semana se han disputado 100 partidos en el club pacense con gran afluencia de público convirtiendo a Badajoz en el epicentro del pádel nacional.

Todos los equipos demostraron un altísimo nivel competitivo y espíritu deportivo y los jugadores veteranos ofreciron espectaculares partidos a lo largo de las tres jornadas.

En categoría masculina el club REP se imponía a Real Club Zaragoza de Tenis por 3-2 y en chicas Flow Pádel Club vencía 4-1 al Club de Campo Villa de Madrid. Con estos resultados ascienden a primera categoría nacional.

El podio se completaba con el tercer puesto masculino del Pádel Viral Sport Club y el femenino para Real Club Zaragoza de Tenis.

El arbitraje del campeonato fue dirigido por José Luis Domínguez y Gastón Ramírez.

Desde el Club La Cañada resaltan que gracias a organizadores, voluntarios, federaciones y patrocinadores este Campeonato de España de veteranos se desarrolló con un gran éxito tanto a nivel deportivo como organizativo.

A la entrega de premios asistieron el concejal de Deportes, Juan Parejo, y Manuel 'Chapu' Moreno, gerente de Pádel Indoor La Cañada.

