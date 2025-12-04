HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

RUGBY

Primera victoria del CAR Cáceres en Burgos

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

El CAR Cáceres, que participa con 4 equipos de diferentes categorías en la liga de Castilla y León, consiguió la primera victoria con el sénior masculino en el campo San Amaro de Burgos ante el Aparejadores Aranda por 36-57. El capitán Vidal Blanco lideró al CAR con 5 de los 8 ensayos. La alegría cacereña se vio empañada por la lesión de Pepe Casati. El CAR jugará su primer partido como local en El Cuartillo el 13 de diciembre ante el Salamanca RC, esto es debido a que los equipos no están obligados a desplazarse a Cáceres al ser un invitado en esta liga.

