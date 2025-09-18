HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 18 de septiembre, en Extremadura?
Presentación del Triatlón Ciudad de Plasencia. J. C. R.
Circuito Eurorace

Plasencia recupera su triatlón un año después

La 16ª edición se desarrollará el domingo en los entornos del Cachón y La Isla y acogerá a 150 deportistas de toda España

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:58

El parque del Cachón acogerá este domingo la 16ª edición del Triatlón Ciudad de Plasencia, una de las pruebas más emblemáticas del calendario extremeño. La cita comenzará a las 10.30 horas y reunirá a unos 150 deportistas, llegados tanto de Extremadura como de comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Andalucía.

La competición forma parte del Circuito Euroace de Triatlón de la Junta de Extremadura y se disputará en dos modalidades. La distancia olímpica contempla 1,5 kilómetros de natación en el río Jerte, 40 kilómetros de ciclismo por la circunvalación sur y 10 kilómetros de carrera a pie. Será la única prueba de este formato que se celebra en la región. La distancia promoción, destinada a deportistas noveles y categorías cadetes, contará con 500 metros de natación, 19 kilómetros de ciclismo y 3,3 kilómetros de carrera.

La prueba regresa al calendario tras un año de ausencia y volverá a desarrollarse en un escenario natural singular, con La Isla y el Cachón como puntos principales del recorrido. El público podrá seguir la competición desde distintos tramos, especialmente en la zona de transición y en el paso por la ribera del Jerte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salen a subasta por 150 euros vehículos de alta gama incautados a narcos
  2. 2 Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria
  3. 3

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos
  4. 4 Estas son las especialidades del primer llamamiento urgente del curso en Extremadura
  5. 5 En libertad el peluquero de Cáceres que fue detenido por vender droga en su negocio
  6. 6 Una vecina del bloque B de Aldea Moret, en el pleno de Cáceres: «Por favor, sacadme de allí»
  7. 7 Silvia Alonso recuerda sus inicios en televisión ligados a Extremadura
  8. 8

    «Jacobo Rodríguez Pereira es una calle peligrosa para los coches»
  9. 9 Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
  10. 10

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Plasencia recupera su triatlón un año después

Plasencia recupera su triatlón un año después