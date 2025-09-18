Plasencia recupera su triatlón un año después

Juan Carlos Ramos Plasencia Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:58 Comenta Compartir

El parque del Cachón acogerá este domingo la 16ª edición del Triatlón Ciudad de Plasencia, una de las pruebas más emblemáticas del calendario extremeño. La cita comenzará a las 10.30 horas y reunirá a unos 150 deportistas, llegados tanto de Extremadura como de comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Andalucía.

La competición forma parte del Circuito Euroace de Triatlón de la Junta de Extremadura y se disputará en dos modalidades. La distancia olímpica contempla 1,5 kilómetros de natación en el río Jerte, 40 kilómetros de ciclismo por la circunvalación sur y 10 kilómetros de carrera a pie. Será la única prueba de este formato que se celebra en la región. La distancia promoción, destinada a deportistas noveles y categorías cadetes, contará con 500 metros de natación, 19 kilómetros de ciclismo y 3,3 kilómetros de carrera.

La prueba regresa al calendario tras un año de ausencia y volverá a desarrollarse en un escenario natural singular, con La Isla y el Cachón como puntos principales del recorrido. El público podrá seguir la competición desde distintos tramos, especialmente en la zona de transición y en el paso por la ribera del Jerte.

