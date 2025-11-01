Paula Josemaría vence en Egipto y se mete en la pelea por el número 1
La moralejana y Ariana Sánchez derrotan en la final a Martina Calvo y Alejandra Salazar y recortan 600 puntos a las líderes del ranking
R. H.
Badajoz
Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:26
La única vía posible para reactivar la pelea por la cota más alta del ranking de la Race del Premier Padel pasaba por Egipto. El ... P2 disputado en territorio africano quizás no era el más generoso en cuanto a puntos, pero sí ejercía de termómetro para saber si Paula Josemaría y Ariana Sánchez están en disposición de pugnar por recuperar el cetro que les arrebataron con decisión Gemma Triay y Delfi Brea hace unos meses.
Ganar, estrechar los márgenes y amenazar de esta manera la hegemonía de la dupla líder, fuera de combate en las semifinales de París por la lesión de la balear y ausente en el torneo de Giza por los problemas físicos de la argentina. Y así fue, la moralejana y la catalana se embolsan 600 puntos tras vencer en la final a Martina Calvo y Alejandra Salazar, a las que no dieron ninguna opción de disputarle el triunfo. La primera manga fue algo más igualada, pero finalmente las números 2 impusieron su superioridad para adjudicársela por 6-3 y encarrilar un partido que ya no tuvo más historia en el segundo set, endosándoles un 'rosco' (6-0).
Paula Josemaría y Ariana Sánchez acumulan de esta forma su segundo trofeo consecutivo, un hito que no se había producido todavía esta temporada. Además, la de Egipto era la cuarta final seguida en la que participaban, demostrando que aún les queda mucho por decir.
Restan apenas cuatro citas para que el calendario agote sus hojas, pero la semana que viene se disputa el Mundial por parejas en Kuwait, que pone en liza los mismos dividendos que un major, 2.000 puntos, con el P1 de Dubái, el Major de Acapulco y el Barcelona Final como broche de oro. Todos ellos con recompensas por encima de los 1.000 puntos para los vencedores.
