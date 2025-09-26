HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

PREMIER PADEL

Paula Josemaría, única extremeña que sigue adelante en Dusseldorf

La moralejana y Ariana Sánchez se medirán este viernes a Claudia Jensen y Alejandra Alonso en los cuartos de final

Redacción

BADAJOZ

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

Paula Josemaría y Ariana Sánchez necesitan por fin dar un golpe de autoridad para recuperar sensaciones y algo de terreno con respecto a sus ... rivales. No es el torneo más propicio para recortar puntos a las números 1, ya que se trata de un P2, pero a nivel anímico es importante que vuelvan a exhibir un juego fiable para próximos compromisos. La moralejana y la catalana han logrado en Dusseldorf el pase a los cuartos de final después de derrotar a Aranzazu Osoro y Victoria Iglesias por un doble 6-2. En la siguiente fase, este viernes, se medirán a Claudia Jensen y Alejandra Alonso.

