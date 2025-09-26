Paula Josemaría, única extremeña que sigue adelante en Dusseldorf

Paula Josemaría y Ariana Sánchez necesitan por fin dar un golpe de autoridad para recuperar sensaciones y algo de terreno con respecto a sus ... rivales. No es el torneo más propicio para recortar puntos a las números 1, ya que se trata de un P2, pero a nivel anímico es importante que vuelvan a exhibir un juego fiable para próximos compromisos. La moralejana y la catalana han logrado en Dusseldorf el pase a los cuartos de final después de derrotar a Aranzazu Osoro y Victoria Iglesias por un doble 6-2. En la siguiente fase, este viernes, se medirán a Claudia Jensen y Alejandra Alonso.

Paula Josemaría es la última extremeña que queda en el torneo alemán, después de que fueran cayendo los demás representantes.

En la ronda previa perdieron el pacense Antonio 'Pincho' Fernández y Pablo García ante Tino Libaak y Franco Dal Bianco por 6-4/7-6/0-6. También se despidieron a las primeras de cambio la cacereña Lorena Rufo y Jessica Castelló, que claudicaron ante la pareja formada por Melissa Rodríguez y Noa Cánovas por 6-3/6-7/2-6. Por su parte, el pacense José Antonio García Diestro y Juanlu Esbrí cayeron en la primera ronda del cuadro ante Agustín Tapia y Arturo Coello por 6-1/6-2. En octavos de final sucumbieron el emeritense Pablo Cardona y Juan Tello, al perder (6-4/6-3) frente a Lucas Bergamini y Paquito Navarro, con el que el jugador extremeño compartió pista. El último en despedirse ha sido el emeritense Teo Zapata, que cayó junto a Francisco Cabeza en su duelo ante Franco Stupaczuk y Juan Lebrón por un contundente 6-1/6-0.