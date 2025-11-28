HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

KÁRATE

Paola García Lozano cae en octavos del Mundial

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Fin de la andadura de Paola García Lozano en su participación en el Mundial absoluto de kárate que se celebra en El Cairo (Egipto). La deportista almendralejense quedó eliminada en la modalidad de kata tras caer en su combate de octavos de final frente a la portuguesa Ana Cruz, que obtuvo 41,2 puntos, por los 40,6 de la extremeña. Paola García había cuajado una actuación perfecta en la fase de grupos, venciendo en primer lugar a la contendiente de Burkina Faso Anicha Romba. Con un resultado muy ajustado también consiguió imponerse a la china Yiwei Tao y por último completó su pleno doblegando a la venezolana Diana Oligino.

