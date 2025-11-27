HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

KÁRATE

Paola García compite en el Mundial de El Cairo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Paola García Lozano afronta un nuevo desafío en el Campeonato del Mundo de Kárate que se disputa en El Cairo (Egipto) hasta el domingo 30 de noviembre. La karateca almendralejense debuta este mismo jueves en la modalidad de kata con el objetivo de pelear por el podio y sumar otra medalla a su palmarés. Paola García ya fue bronce en el Mundial de Budapest de 2023 y el año pasado subcampeona mundial júnior en Venecia.

