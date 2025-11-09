HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Miriam Casillas celebra su triunfo en la Copa del Mundo de San Pedro de la Paz. HOY
Triatlón

Miriam Casillas se cuelga el oro en la Copa del Mundo de San Pedro de la Paz

La olímpica extremeña venció incluso teniendo que parar en el área de penalización antes de cruzar la meta

R. H.

Badajoz

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:35

Miriam Casillas se proclamó este domingo vencedora de la Copa del Mundo de San Pedro de La Paz. La internacional del Triatlón Ferrol salió cuarta del agua con unos mínimos segundos de ventaja con el resto del grupo.

Las escapadas entre las que se encontraba Miriam Casillas se pusieron de acuerdo para ampliar la distancia con las perseguidoras en bici. Finalmente les sacaron más de un minuto y la olímpica de Badajoz salió a correr tras Sophia Howell.

Casillas tomó la delantera al final de la primera vuelta y amplió la distancia en la segunda y definitiva. La triatletas extremeña, a pesar de saber que tenía que parar 5 segundos en el área de penalización por haberse bajado después de la línea de desmontaje en la segunda transición, se tomó los inconvenientes como un nuevo reto a superar.

En la recta de meta, paró y también tuvo que hacerlo Jeanne Lehair que venía remontando. Miriam Casillas cruzó la meta con suficiente margen como para disfrutar su primer oro en una Copa del Mundo.

