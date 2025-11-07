HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
TRIATLÓN

Miriam Casillas busca redimirse en Chile

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Miriam Casillas tendrá oportunidad este domingo, en la Copa del Mundo de San Pedro de La Paz, de tomarse la revancha tras el cuarto puesto ... logrado en la Copa del Mundo de Viña del Mar. Repetirán las grandes rivales de la internacional del Triatlón Ferrol, comenzando por Jeanne Lehair, ganadora la pasada semana. De nuevo, el formato de la prueba será el sprint de 750 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros a pie. La competición chilena se celebrará el domingo a las 14.30, en horario peninsular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Almendralejo antes de una cita
  3. 3

    RTVE celebrará el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de María Guardiola
  4. 4

    El caso del hermano de Pedro Sánchez llega a la Audiencia: Emilio Serrano será el ponente
  5. 5

    Educación premia por primera vez con 2.500 euros a los alumnos con mejores notas en la Selectividad que elijan la UEx
  6. 6

    El SES llama a pacientes para repetir análisis de sangre tras la huelga de técnicos sanitarios
  7. 7 La nueva colección de Eduardo Navarrete aterriza en El Faro y esconde un toque extremeño
  8. 8 Un nuevo frente frío dejará lluvia y viento este viernes en Extremadura
  9. 9 El Ayuntamiento de La Zarza pide ayudas a la Junta y al Gobierno por los daños del temporal
  10. 10

    Multa de 2.000 euros al menor de Almendralejo que manipuló con IA fotos de sus compañeras para presentarlas desnudas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Miriam Casillas busca redimirse en Chile

Miriam Casillas busca redimirse en Chile