Miriam Casillas busca redimirse en Chile
Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00
Miriam Casillas tendrá oportunidad este domingo, en la Copa del Mundo de San Pedro de La Paz, de tomarse la revancha tras el cuarto puesto ... logrado en la Copa del Mundo de Viña del Mar. Repetirán las grandes rivales de la internacional del Triatlón Ferrol, comenzando por Jeanne Lehair, ganadora la pasada semana. De nuevo, el formato de la prueba será el sprint de 750 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros a pie. La competición chilena se celebrará el domingo a las 14.30, en horario peninsular.
