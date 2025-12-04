Márquez y Muñoz ganan el Cross de la Encamisá

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Liga Extremeña de Campo a través se despedía con el tradicional Cross de la Encamisá de Torrejoncillo y las victorias absolutas de Juan José Márquez y Noelia Muñoz. Por categorías vencían Cristina Jordán y José Manuel Gato (máster), Mario Pacheco (sub-23), María Jesús Holgado y Daniel López (sub-20), Candela Manchón y Martín González (sub-18), Paula Ortega y Carlos Pedrosa (sub-16), Mayte González y Alejandro Alejandre (sub-14), Ana Ruiz y Bruno Alonso (sub-12), Patricia Aldana y Aitor Ruiz (sub-10) y Lara García y Leo Canelada (sub-8).