María Varo revalida el título de campeona de España en Cáceres

Cáceres coronó a María Vico y Nacho Gálvez como campeones de España de duatlón en una prueba espectacular que recorrió los rincones más emblemáticos de ... la ciudad y contó con un concurrido público en las calles.

María Varo revalidó su título por segundo año consecutivo con una victoria incontestable en el Campeonato de España de Duatlón con una gran exhibición desde el principio hasta el final. La salida femenina se daba a las 16.15 horas y desde el principio fue María Varo (TriInfinity Móstoles), quien se pondría rápidamente en cabeza. Eso haría que el grupo se rompiera casi desde el inicio.

A poco menos de 10 segundos se encontraba Sara Reimondo (Cidade de Lugo Fluvial), que no quería dar todo por perdido a las primeras de cambio. Por detrás, un nutrido grupo luchaba por esa tercera plaza antes de llegar a la primera de las transiciones. La del Cidade de Lugo no quería hacer el segmento de ciclismo sola y en la última vuelta logró atrapar a María Varo, logrando la pareja una ventaja de 45 segundos sobre el grupo perseguidor. Sin embargo María Varo no quería jugársela hasta el final y ya desde el principio del segmento de ciclismo lograba marcharse en solitario, con un fuerte ritmo que Reimondo no logró aguantar.

De hecho, llegaban por detrás Marina Muñoz y Paula del Pozo para en la primera vuelta atrapar a Sara Reimondo, formando un trío perseguidor de gran calidad, que rápidamente se quedó en un dúo. Poco a poco tanto Marina Muñoz como Paula del Pozo le iban recortando diferencias pero no fue suficiente para que María Varo llegase con ventaja a la segunda transición, y así afrontar el segundo segmento de carrera a pie con cierta tranquilidad.

La duatleta maña continuó a lo suyo y no bajó el ritmo en la segunda carrera a pie, demostrando ser la mejor para conseguir el título de campeona de España con una marca de una hora y 58 segundos. La segunda posición fue para Marina Muñoz con un registro de una hora, un minuto y 59 segundos y la tercera plaza para la sub-23 Paula del Pozo con un tiempo de una hora, dos minutos y 13 segundos.

Nacho Gálvez, nuevo campeón de España

En la carrera masculina, la igualdad se instauró desde el principio aunque era el campeón del mundo de duatlón Javi Martín, quien marcaría el ritmo para estirar el grupo lo máximo posible, con un Nacho Gálvez muy activo en todo momento.

Fue en el inicio de la tercera vuelta donde se hizo la selección con un grupo de seis, en el que se encontraban todos los favoritos para afrontar la primera de las transiciones con garantías de éxito. El grupo cabecero en el segmento de ciclismo iba perdiendo integrantes y en la primera vuelta ya eran cuatro los que luchaban por coronarse como campeón y a medida que pasaban las vueltas la diferencia con el grupo perseguidor iba aumentando paulatinamente.

En la última vuelta del segmento de ciclismo el claro favorito Javi Martín se quedaba debido al alto ritmo que marcaron Pousada, Grau y Gálvez. Serían ellos, todos del Cidade de Lugo Fluvial, quienes lucharían por las medallas.

Sería Genis Grau quien saldría el más rápido de la segunda transición, pero Nacho Gálvez se pondría rápidamente en cabeza y conseguiría en la primera vuelta del segundo segmento de carrera a pie una ventaja bastante considerable.

Finalmente el título de campeón de España de duatlón fue para Nacho Gálvez al parar el cronómetro en línea de meta con un tiempo de 52 minutos y 44 segundos. La segunda plaza sería para Jarno Pousada con un registro de 52 minutos y 47 segundos y la tercera posición fue para Genis Grau con una marca de 52 minutos y 53 segundos.