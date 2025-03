El Magic, mucho más que ajedrez

Cuatro amigos lo crearon de noche en un bar de Mérida hace poco más de dos décadas, en 2001. Ninguno de ellos sospechaba entonces que ... desde el cambio de milenio la capital regional y nuestra comunidad albergarían a uno de los clubes de ajedrez más potentes del mundo, referencia además en el aspecto social por sus programas terapéuticos y de inclusión con los que queda demostrado que este deporte es una herramienta eficaz. Una labor reconocida en lo deportivo con sus cuantiosos éxitos y que dentro de nuestras fronteras acaba de ser galardonada con el Premio Extremadura del Deporte a la Mejor Entidad Deportiva. Charlamos con el presidente del Club de Ajedrez Magic Extremadura, Juan Antonio Montero, uno de aquellos cuatro fundadores, quien nos relata el buen momento que vive la entidad en su doble faceta.

«Estamos muy bien, la verdad, con muchísimas actividades en lo social y en lo deportivo a tope preparando el próximo Campeonato de España por Clubes de Melilla, entre septiembre u octubre, que requiere mucho trabajo previo, y antes de eso nuestros cuatro campeones de la cantera en los Campeonatos de España. Nos sentimos muy orgullosos de haber recibido este premio. Somos una organización ya muy consolidada, con muchos simpatizantes además de los jugadores y el tema deportivo. Cada año calculo que en programas sociales participan entre 600 y 700 personas, ya sea en temas de discapacidad, adicciones, mayores, terapias, etc.».

Interés desde Italia

En la actualidad, apunta el dirigente, el Magic tiene un enorme soporte social que está presente en 26 centros de intervención psicosocial, como el Marcelo Nessi de Badajoz, prisiones de Cáceres y Badajoz, 12 centros de mayores, dos de trastornos mentales graves, Cáritas, multitud de talleres, etc.

Una importante red que incluso llama la atención fuera de España. Ahora mismo, un sociólogo del club ofrece su experiencia en Perugia en un proyecto europeo sobre el cáncer (Icarus) porque desde Italia les llamaron interesados en su trabajo. Una vez conocido, ahora quieren venir a Extremadura para comprobarlo in situ. «Tenemos muy claro que funciona. Tenemos un método propio de entrenamiento cognitivo a través del ajedrez (ECAM), patentado en Estados Unidos en 2016, que tiene distintas adaptaciones para mayores según el deterioro, o si es para envejecimiento activo, alzheimer, etc. También para mantener la mente activa y fresca en las cárceles, en esos ambientes tan cerrados y depresivos. En adicciones y trastornos mentales funciona de maravilla. Ponemos nuestro granito de arena y cuando lo exponemos fuera comprobamos la potencia que tiene, por eso somos una referencia mundial en el tema de las aplicaciones terapéuticas del ajedrez».

Tiene mucho mérito que aquello que se habló en el bar en 2001 se tradujera en un éxito real. «Nos planteamos desde esta pequeña ciudad ser los mejores», rememora Montero. Tres años después ficharon a un chico noruego, desconocido entonces, que con el tiempo se convirtió en icono de este deporte y personaje de talla mundial, Magnus Carlsen. «Pusimos el ojo en él para que fuera nuestro número uno y hemos sido el único club español donde ha estado antes de ir por individual», añade. «Hicimos muchas cosas de ese estilo. Cuando empezamos con el ajedrez en las cárceles, el ajedrez cognitivo, terapéutico..., parecían términos como de frikis, de gente extraña. No dábamos clases de ajedrez como todo el mundo sino que lo enfocábamos de forma diferente, utilizar el ajedrez no como problemas de ajedrez sino sobre cómo utilizarlo para la vida, en las adicciones, o para atención focal o selectiva, etc. Antes era un tema vocacional pero ha tenido un gran éxito».

Montero nombra a varias piezas claves en este trasiego, como el anterior presidente Manuel Rodríguez, o su jugador franquicia, el Gran Maestro Manuel Pérez Candelario, quien supo entender a la perfección y se implicó en el giro de timón que experimentaba el club extendiendo lo que en principio era solo una cuestión deportiva. De hecho, estaba sustituyendo en un centro de mayores al sociólogo que viajó a Perugia. Un Juan Antonio Montero, psicólogo, que pidió una excedencia de dos años desde su cómodo trabajo en la consejería de Economía para enrolarse en un proyecto que ya cuenta con dos psicólogos, un sociólogo y varios monitores. «No era algo normal para un funcionario de carrera y para un cargo de jefatura, la verdad. Pensaron que querría volver antes de esos dos años». La excedencia va ya por los 16 años.

Tras una década de numerosos logros, con cuatro Campeonatos de España, dos subcampeonatos nacionales o una Copa de Europa por Equipos –único español en hacerlo–, el equipo se resintió al principio con el mencionado cambio de filosofía y la nueva presidencia de Montero en 2012, pero regresaron los títulos nacionales y alguna gran alegría como el título europeo en ajedrez rápido de Santos Latasa, otro de los nombres propios que jalonan la trayectoria del Magic, como los Caruana, Shirov o Karjakin.

De cara al futuro, cuenta con las perspectivas de sus campeones por edades, como Hugo, hijo de Pérez Candelario. Un futuro que aguarda con mucho más que ajedrez.