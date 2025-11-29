HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Lorena Rufo elimina a Josemaría en octavos

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Los alicientes de Paula Josemaría y Ariana Sánchez en el Major de Acapulco eran escasos, por no decir nulos, teniendo en cuenta que en Dubái dijeron adiós a sus aspiraciones de quedar en lo más alto del ranking. Aun así, nadie esperaba que la moralejana y la catalana se despidieran a las primeras de cambio en el torneo mexicano. Cayeron ante la cacereña Lorena Rufo y Jessica Castelló por un doble 6-4, convirtiéndose en la gran sorpresa. No pudieron romper los pronósticos el pacense José Antonio García Diestro y Víctor Ruiz ante los favoritos, Arturo Coello y Agustín Tapia, aunque plantaron cara en un partido que se saldó con 7-5/6-4.

