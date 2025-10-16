HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El extremeño Álvaro Martín, Premio Nacional del Deporte
Loida Zabala durante su participación en el Mundial de halterofilia paralímpica de El Cairo. IPC
Halterofilia paralímpica

Loida Zabala desafía los límites y al cáncer con un nuevo récord de España

En los días previos al Mundial de El Cairo, la losareña sufrió unos ataques epilépticos por el tratamiento contra su enfermedad

M. Gª Garrido

Badajoz

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:48

Comenta

Hace apenas unos días, Loida Zabala se vio obligada a acudir al servicio de urgencias al padecer unos ataques epilépticos provocados por el tratamiento que ... toma para paliar el cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro y otros órganos de su cuerpo que le diagnosticaron en 2023. Al atenderla, los facultativos le aconsejaron parar, quedarse ingresada para estar bajo vigilancia y guardar reposo. Pero la losareña se negó. «Perdone, es que no quiero que me ingreséis, estoy aquí pro petición de mi oncóloga, pero el domingo me tengo que ir al Mundial de Egipto». Fueron sus palabras a quienes la atendieron. Tenía en el horizonte una cita marcada en roja en un calendario cuyas hojas poseen una caducidad muy efímera. El Mundial de halterofilia paralímpica que se celebra en El Cairo (Egipto) era su siguiente reto y no estaba dispuesta a renunciar a estar presente.

