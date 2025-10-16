Loida Zabala desafía los límites y al cáncer con un nuevo récord de España

Hace apenas unos días, Loida Zabala se vio obligada a acudir al servicio de urgencias al padecer unos ataques epilépticos provocados por el tratamiento que ... toma para paliar el cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro y otros órganos de su cuerpo que le diagnosticaron en 2023. Al atenderla, los facultativos le aconsejaron parar, quedarse ingresada para estar bajo vigilancia y guardar reposo. Pero la losareña se negó. «Perdone, es que no quiero que me ingreséis, estoy aquí pro petición de mi oncóloga, pero el domingo me tengo que ir al Mundial de Egipto». Fueron sus palabras a quienes la atendieron. Tenía en el horizonte una cita marcada en roja en un calendario cuyas hojas poseen una caducidad muy efímera. El Mundial de halterofilia paralímpica que se celebra en El Cairo (Egipto) era su siguiente reto y no estaba dispuesta a renunciar a estar presente.

Llámese temeridad, lección vital, locura o gesta, se marchó hacia el país africano para firmar un nuevo hito en su currículum. Porque no se conformaba con ser mera comparsa ni cubrir con el expediente, acudía con la firme idea de competir y a librar una nueva lucha titánica contra los límites de su cuerpo.

Y la deportista extremeña selló su concurso con un nuevo récord de España en la categoría de -67 kilos, siendo capaz de levantar 105 kilos. En su tercera tentativa, se sentó en el press banca, golpeó sus brazos para activar sus músculos, los zarandeó para estimular la circulación y desentumecer las articulaciones. Cerró los ojos, respiró hondo en un par de ocasiones, se deslizó bajo la barra y completó el ejercicio. Así, con la abrumadora naturalidad de quien ha convertido en cotidianidad lo excepcional. Cuando se incorporó no daba crédito. Lo había logrado. Apenas pudo verbalizar nada, pero su rostro era un vergel de alegría y realización. Cuando transcurrieron unos segundos, su cerebro fue procesando el alcance de lo ocurrido, una risa nerviosa se impuso sobre un crisol de emociones inagotable. Se echó las manos a la cara, emocionada, sacudida por el impacto de su propia grandeza, aún digiriendo lo acontecido. Se mordía el labio inferior incrédula, con una sonrisa de satisfacción que, junto a su coraje, se han convertido en sello distintivo de su figura. Había repetido hazaña después de que en febrero ya consiguiera batir el anterior récord nacional.

Realizó tres intentos válidos, primero llegó a los 95, se vio con confianza y fortaleza para aumentar el listón hasta los 100 y su ambición no cesó y quiso dar todavía un paso más para coronar otro puerto de montaña más. En total, 300 kilos y un nuevo guiño con la eternidad de un legado que traspasa límites.

La extremeña convirtió hace muchos años el deporte en su herramienta, su refugio, su impulso para combatir cualquier obstáculo que la vida le pusiera por delante. Hace dos años, un agresivo cáncer , zarandeaba su realidad una vez más, pero ni siquiera un pronóstico médico tan grave le disuadió de seguir esforzándose y trabajando por alcanzar nuevas metas. Al contrario, fue un acicate más para seguir escalando y rompiendo techos en una carrera que ha difuminado las fronteras entre lo deportivo y la lucha vital.