Laura Luengo, mejor marca española en 10K

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

Laura Luengo sigue batiéndose contra el asfalto y el crono. La atleta de Pasarón de la Vera ganó el Zara Athleticz Speed Run de Madrid y conseguía la mejor marca española de la historia en 10K en ruta con un tiempo de 30:58, siendo también la primera en bajar de los 31 minutos. Laura Luengo batía por un segundo el anteriror registro de Marta Pérez, establecido precisamente el pasado año en esta misma prueba. En el prestigioso Cross Inernacional de Atapuerca, Jorge González terminó en el puesto 25 y Sergio Panigua, con licencia extremeña, el 22.