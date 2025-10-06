Laura Lozoya, mejor bloqueadora del grupo A

R. H. Badajoz Lunes, 6 de octubre 2025, 12:00 Comenta Compartir

Laura Lozoya ha sido designada mejor bloqueadora el grupo A de Superliga Femenina 2 (SF2) tras su espectacular actuación del pasado sábado, en la jornada inaugural, en la que el equipo extremeño se impuso por 3-0 al Aceites Abril Voleyourense. La central madrileña del Extremadura Arroyo sumó seis tantos de bloqueo, una cifra realmente espléndida si se tiene en cuenta que logró ese registro en tan solo tres juegos, a los que hay que sumar otros seis puntos aportados desde el ataque.

Como ya afirmara en el mes de junio pasado el propio presidente de la entidad arroyana, Adolfo Gómez, «se trata de una apuesta personal del técnico, Pablo Alonso, que ha sabido ver en ella una serie de cualidades muy importantes que condujeron a su fichaje».

La jugadora madrileña no solo se convirtió en un muro inexpugnable desde el comienzo del primer set para el conjunto orensano, sino que gracias a su acierto en la faceta ofensiva ayudó a su equipo a obtener un triunfo que le aupado al liderato de su grupo.

La próxima jornada, el Arroyo visitará la cancha del Club Instituto Zalaeta de La Coruña.

