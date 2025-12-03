El Kazajoz presenta su equipo profesional

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El primer equipo profesional de XCO del Kazajoz afrontará su temporada inaugural con una plantilla caracterizada por su juventud y ambición, dispuesta a hacerse un hueco entre la élite mundial del mountain bike olímpico. El proyecto reúne a seis ciclistas que serán el eje de un equipo pacense que ha logrado atraer a algunas de las mayores promesas del XCO español con Pablo Rodríguez, Lucía Gómez, Guillermo Parrado, Mónica Estrada, Joan Mir e Irene García.