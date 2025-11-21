HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

GOLF

Jorge Campillo, Medalla de Oro de la RFEG

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

La Real Federación Española de Golf (RFEG) ha otorgado su Medalla de Oro al jugador extremeño Jorge Campillo en reconocimiento a su trayectoria. El deportista cacereño cuenta en su palmarés con tres torneos del DP World Tour (Trofeo Hassan II 2019, Qatar Masters 2020 y Kenya Open 2023), al margen de representar a España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un hecho que cuenta sobremanera en este reconocimiento con la Medalla de Oro al Mérito en Golf. Además, se reconoce así una trayectoria deportiva brillante que incluye su distinción como número 2 del ranking mundial amateur en 2008 antes de acceder, en el año 2010, al profesionalismo.

