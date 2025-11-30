El Grupo López Bolaños gana al Talavera y se afianza como segundo

Miguel Camacho NAVALMORAL DE LA MATA. Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Gran victoria del Grupo López Bolaños en cancha del Talavera (3-6), con la que seguir afianzado en la segunda plaza en solitario, y dura derrota del Jerez Futsal en su propia casa ante el líder Albacete (2-7), que le mantiene como colista del grupo 4 de Segunda B. En la duodécima jornada volvió salir cara para unos y cruz para otros. Los de Fuente del Maestre suman 28 puntos, a 6 del primero, mientras que los de Jerez de los Caballeros tienen 7, a 6 de la salvación.

El Grupo López Bolaños planteó un encuentro físico e intenso ante uno de los grandes contendientes de la categoría y lo hizo con mucha seriedad para llevarse los puntos. El técnico fontanés Víctor Pecero acabó muy satisfecho con el trabajo ofrecidos por sus jugadores, que cuajaron un partido muy completo, jugando sin complejos y buscando siempre el gol. Cuando el Talavera apretó, supo sufrir y rehacerse para alcanzar un triunfo muy merecido, con buen juego en defensa y en ataque. Marcaron Fede (por partida triple), Álex, Román y Manuel.

Entretanto, el Jerez pinchó de nuevo frente al conjunto más en forma en la actualidad. El Albacete cobró ventaja pronto en el marcador y ya no soltó el control del partido. Lo cierto es que el bloque templario tenía muy difícil salir del bache de resultados teniendo enfrente a un líder que únicamente ha cedido un empate en las doce jornadas disputadas, pero siempre lo intentaron dando la cara con mucha valentía, aunque con escasa fortuna. Los goleadores locales fueron Álex y Juanjo.