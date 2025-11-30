HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras chocar con una señal de la avenida de Elvas
Felicidad fontanesa tras el triunfo frente al Talavera. GL BOLAÑOS FS
FÚTBOL SALA

El Grupo López Bolaños gana al Talavera y se afianza como segundo

El Jerez, por su parte, cosechó su tercera derrota consecutiva en la visita del líder del grupo, el Albacete

Miguel Camacho

NAVALMORAL DE LA MATA.

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Gran victoria del Grupo López Bolaños en cancha del Talavera (3-6), con la que seguir afianzado en la segunda plaza en solitario, y dura derrota del Jerez Futsal en su propia casa ante el líder Albacete (2-7), que le mantiene como colista del grupo 4 de Segunda B. En la duodécima jornada volvió salir cara para unos y cruz para otros. Los de Fuente del Maestre suman 28 puntos, a 6 del primero, mientras que los de Jerez de los Caballeros tienen 7, a 6 de la salvación.

El Grupo López Bolaños planteó un encuentro físico e intenso ante uno de los grandes contendientes de la categoría y lo hizo con mucha seriedad para llevarse los puntos. El técnico fontanés Víctor Pecero acabó muy satisfecho con el trabajo ofrecidos por sus jugadores, que cuajaron un partido muy completo, jugando sin complejos y buscando siempre el gol. Cuando el Talavera apretó, supo sufrir y rehacerse para alcanzar un triunfo muy merecido, con buen juego en defensa y en ataque. Marcaron Fede (por partida triple), Álex, Román y Manuel.

Entretanto, el Jerez pinchó de nuevo frente al conjunto más en forma en la actualidad. El Albacete cobró ventaja pronto en el marcador y ya no soltó el control del partido. Lo cierto es que el bloque templario tenía muy difícil salir del bache de resultados teniendo enfrente a un líder que únicamente ha cedido un empate en las doce jornadas disputadas, pero siempre lo intentaron dando la cara con mucha valentía, aunque con escasa fortuna. Los goleadores locales fueron Álex y Juanjo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manu, el batería de Sanguijuelas que salió de las verbenas: «He llegado a tocar con tres grupos en un día»
  2. 2

    Ni secuestro, ni violación, su mujer tenía un amante
  3. 3 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras chocar con una señal de la avenida de Elvas
  4. 4

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  5. 5 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  6. 6 Cinco heridos, uno de ellos grave, en un choque frontal cerca de Almendralejo
  7. 7

    El restaurante del santuario de la Montaña de Cáceres se complica y llega a los tribunales
  8. 8

    La Navidad de Sagrajas brilla más con prestiños y bocadillos de jamón
  9. 9

    Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  10. 10 La Policía Local de Cáceres rescata a un hombre semiinconsciente tras el incendio de su vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Grupo López Bolaños gana al Talavera y se afianza como segundo

El Grupo López Bolaños gana al Talavera y se afianza como segundo