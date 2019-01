El extremeño Juan de Dios recibe el Premio Nacional del Deporte por su trayectoria 00:59 Juan de Dios recibe el premio de manos del Rey Felipe VI / EFE El exseleccionador y expresidente de la Federación Española desveló que se encuentra superando un cáncer EFE Jueves, 10 enero 2019, 17:54

A pesar de vivir los primeros días de 2019, en la mañana del jueves se han entregado los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2017 que, convocados por el Consejo Superior de Deportes y tras la decisión de un jurado presidido por Mariano Soriano (director general de Deportes del CSD) distinguieron el pasado mes de septiembre a los deportistas, asociaciones y demás entidades que han destacado por su impulso y promoción del deporte. La ceremonia, celebrada en el Palacio de El Pardo de Madrid, ha sido presidida por los Reyes Felipe y Letizia. Junto a ellos han estado José Guirao, ministro de Cultura y Deporte, María José Rienda, presidenta del Consejo Superior de Deportes, Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español o Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español y un gran número de deportistas.

Al acto no pudieron acudir varios de los premiados, entre ellos Rafa Nadal (premio Rey Felipe al español más destacado) o Jon Rahm (premio Rey Juan Carlos como deportista revelación) al encontrarse compitiendo muy lejos de Madrid. Francisco de Bergia, director de Asuntos Públicos de Presidencia de Telefónica, fue el que recogió el premio en nombre de Rafa Nadal (que ya lo recibió en 2006) mientras que el padre de Jon Rahm, Edorta, acudió a recoger el premio de su hijo (que tiene su residencia habitual en Estados Unidos) y no dudó en bromear con los futbolistas sobre la situación del equipo al que apoya su hijo, el Athletic. Se mostró optimista respecto al futuro del equipo ya que es tan pasional con el club rojiblanco como su hijo.

La batalla del hombre del balonmano

Uno de los más emocionados por recibir el galardón era el extremeño Juan de Dios Román, Premio Francisco Fernández Ochoa por su trayectoria en el balonmano (fue seleccionador y presidente de la Federación Española), y que está superando un cáncer según desveló el mismo. «Después de 50 años en mi deporte estoy encantado de recibir un premio como éste», explicó tras saludar a varios amigos como Vicente del Bosque.

Tras recordar que empezó como «jugador mediocre tirando a malo» y después como entrenador «luchó por ser mejor», Román comentó que el premio que recibió este jueves de manos del Rey «tiene mucho trabajo» detrás, «pero es demasiado grande»,

«Aquí el gran pionero fue Domingo Bárcenas y a mí me tocó seguirle. Hemos sembrado y ha quedado un estilo propio de hacer las cosas. Al cabo de los años acabas siendo medio bueno. Después de 50 años dedicado a mi deporte estoy encantado de estar aquí en unas circunstancias complicadas porque estoy superando un cáncer», concluyó.

Casi se lleva la réplica de su premio por un despiste de protocolo Juan Mata, que pudo acercarse en plena competición tras recibir permiso de su club; un Manchester United concentrado esta semana en Dubái antes del partido del domingo ante el Tottenham en Wembley y después de una racha de cinco partidos consecutivos ganando tras la llegada de Ole Gunnar Solskjaer. «Estoy agradecido por recoger este importante premio en nombre de todos los miembros de Common Goal. Es un premio que valora la idea que creamos hace más de un año: un movimiento desde el fútbol profesional para ayudar a gente a través de este deporte. Este premio es un honor y un espaldarazo para el futuro de la iniciativa y su reconocimiento. Era un movimiento necesario desde el mundo del fútbol»», comentó Mata tras el acto al recibir una distinción en la que su implicación en Common Goal ha jugado un papel fundamental y le ha permitido explicar el movimiento en eventos de la magnitud del Foro Económico Mundial y el World Football Summit.

La familia Mata García

El internacional español, campeón del mundo en Sudáfrica y premiado entonces con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 2010, estuvo rodeado de su familia (además de sus padres también estuvo su abuela Asunción) e hizo buenas migas desde primera hora de la mañana con los animados miembros de 'Campeones', la película candidata a los Goya que muestra el valor mayúsculo del deporte. Además de los actores del largometraje estuvieron los guionistas Javier Fesser y David Marqués que fueron los ganadores del Premio Nacional de las ciencias y las artes aplicadas al deporte, y Keylor Navas, el portero del Real Madrid que ganó el Premio al Iberoamericano a la persona más destacada en 2017. El costarricense regresó a la titularidad en Copa ante el Leganés y en principio, por la lesión de Courtois, se mantendrá en el once inicial madridista ante el Betis. «Me siento muy bien y estoy muy contento de recibir este premio. Para mí es un privilegio estar aquí, recibir este galardón y poder seguir luchando por mis sueños». «Gracias a Dios tengo salud, que es lo que siempre le pido para poder trabajar y luchar por las cosas que quiero. El día que piense que no puedo ser titular me voy a mi casa y me dedico a otra cosa. Siempre he trabajado para ser titular. Hay una persona que es la que toma las decisiones y a nosotros nos toca esforzarnos, trabajar y rendir. No estoy jugando lo que quisiera, pero cuando salgo a la cancha creo que estoy rindiendo bien y esto se tiene que valorar. Me veo muchos años aquí. En el futuro nadie lo sabe, como la vida, pero trato de vivir el presente y mi presente es el Real Madrid y lo voy a seguir dando todo».

Se pudo ver muy contenta a Sandra Sánchez, número 1 en la clasificación mundial del karate, que fiel a su carácter extrovertido fue una de las más solicitadas por los 'caza selfies', entre ellos los propios actores de 'Campeones' como Gloria Ramos, Alberto Nieto, Fran Fuentes o Roberto Chinchilla. «Estoy superorgullosa. Recibir el premio a la mejor deportista es un reconocimiento y un estímulo a mi trabajo. Esto es por 2017, pero 2018 fue un año maravilloso para mí por el Europeo y el Mundial. He cumplido todo lo que me había propuesto. Así que estaría encantada de repetir. Ahora me sigo marcando retos más importantes como 2020», comentó la talaverana mientras que la hepatleta María Vicente, distinguida con el premio Princesa Leonor como mejor deportista menor de edad, tenía los ojos como platos. «No me lo esperaba porque es un premio muy importante y no pensaba que tuviera este nivel, pero estoy supercontenta de que hayan contado conmigo para este premio. Es un honor», dijo una deportista con presente y futuro en el atletismo.