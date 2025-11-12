HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Paredes subió a lo más alto de un podio con acento extremeño al estar acompañado por Jorge Veiga y Yago Real. ÁNGEL PABLO CORRAL
Escalada en hielo

Extremadura arrasa en el Campeonato de España de Dry Tooling

Javier Paredes y Maite Vila conquistan el título absoluto con pleno extremeño en el podio masculino, mientras que Gonzalo Escudero y Ana Veiga ganan el oro en categoría juvenil

R. H.

Badajoz

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:42

Comenta

Extremadura también se confirma como una potencia en escalada en hielo. Los deportistas extremeños arrasaron en el Campeonato de España de Dry Tooling celebrado en ... Getafe al conquistar los cuatro títulos en categoría absoluta y juvenil, además de copar el podio masculino sénior. Javier Paredes y Maite Vila son los nuevos campeones nacionales absolutos, mientras que Gonzalo Escudero y Ana Veiga se coronan en juveniles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos intervienen para abrir un piso en Cáceres donde había un hombre muerto
  2. 2 La Aemet avisa de un nuevo temporal: la borrasca Claudia obliga a activar los avisos por lluvia y viento en Extremadura
  3. 3 Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
  4. 4 Los Javis se separan tras trece años de relación
  5. 5 Óscar Fernández encabezará la candidatura de Vox a las elecciones del 21 de diciembre
  6. 6

    Medio Ambiente aprueba la autovía A-81 entre Badajoz y Zafra
  7. 7

    La Junta confirma ocho focos de gripe aviar en aves silvestres de Extremadura
  8. 8 Alfonso Gallardo dará nombre a la calle en la que nació en Jerez de los Caballeros
  9. 9 Una operación contra asociación ilícita, estafa, coacciones y blanqueo se salda con cuatro detenidos en Navalmoral
  10. 10 «Por muy pequeño que sea tu gallinero, hay que tomar conciencia contra la gripe aviar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Extremadura arrasa en el Campeonato de España de Dry Tooling

Extremadura arrasa en el Campeonato de España de Dry Tooling