Extremadura arrasa en el Campeonato de España de Dry Tooling

Extremadura también se confirma como una potencia en escalada en hielo. Los deportistas extremeños arrasaron en el Campeonato de España de Dry Tooling celebrado en ... Getafe al conquistar los cuatro títulos en categoría absoluta y juvenil, además de copar el podio masculino sénior. Javier Paredes y Maite Vila son los nuevos campeones nacionales absolutos, mientras que Gonzalo Escudero y Ana Veiga se coronan en juveniles.

El rocódromo Indoorwall Gym de Getafe asistió a una auténtica fiesta de la escalada extremeña. Para empezar porque el responsable de la competición recaía bajo la dirección de Javi Cano, natural de Cabezuela del Valle, y estuvo organizada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) con la colaboración del rocódromo placentino CerezaWall, además de la instalación madrileña como anfitiriona.

Este Ccampeonato de España ha contado con una participación de 16 escaladores y 18 escaladoras repartidos entre las categorías juvenil (14-16 años) y absoluta (a partir de 17 años).

Ampliar Gonzalo Escudero se proclamó campeón de España juvenil. ÁNGEL PABLO CORRAL

Los primeros en enfrentarse al muro fueron los jóvenes promesas donde sobresalieron los extremeños Gonzalo Escudero y Ana Veiga, que haría top al alcanzar la última vía. Marina Sánchez y Alba Gutiérrez finalizaron cuarta y quinta, respectivamente y Nicolás Gutiérrez sería sexto.

Ampliar Ana Veiga se proclamó campeona de España juvenil. ÁNGEL PABLO CORRAL

Las finales absolutas también tendrían color extremeño con los títulos de campeones de España para Javier Paredes y Maite Vila y con pleno en el podio masculino. Paredes se impuso a su paisano Jorge Veiga en una final muy ajustada, ya que ambos alcanzarían lo más alto de la vía y la final se resolvía en favor del primero por tiempo. Yago Real quedaría tercero con 30 de puntuación y Lucas Pérez sería cuarto con 27,5. Maite Vila completaba la ronda final femenina con un top que le aseguraba el título nacional frente a la madrileña Martina Muñiz que lograba la plata y Amaya del Pozo el bronce. Las extremeñas María Paredes rozaría el podio con una cuarta plaza y María Gutiérrez acabaría sexta.

El dry tooling es una disciplina de escalada que adapta las técnicas de la escalada en hielo a la roca, utilizando herramientas como piolets y crampones para progresar sobre superficies rocosas o artificiales, pero sin hielo. Se originó como un método de entrenamiento y ahora es una modalidad deportiva independiente.