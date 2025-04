La explosión de Topuria, el último pionero del deporte español

El esfuerzo no es negociable para Ilia Topuria, el último pionero del deporte patrio y nuevo referente nacional como en su día lo fueron Ángel ... Nieto, Federico Martín Bahamontes, Paquito Fernández-Ochoa, Seve Ballesteros, Fernando Martín o Carlos Sainz. Nunca ha faltado a su promesa hasta la fecha. Quiso ser leyenda de las artes marciales mixtas y lo ha logrado en un año en el que acompañó su fanfarronería con hechos contrastados dentro del octágono. Y en apenas unos meses pasó de ser un desconocido para la gran mayoría de la población española a convertirse en una estrella mediática dentro de nuestras fronteras al son del 'Ay mi morena de mi corazón'. El luchador fue el término más buscado en Google para los usuarios españoles en este 2024 en cuanto a deportistas se refiere, dando buena prueba de su cotización.

El peleador hispano-georgiano se convirtió el pasado mes de febrero en el primer español campeón de la UFC y situó a este país en la cima de esta disciplina en auge dentro de los deportes de lucha. Invicto en su recorrido por la Champions League de las artes marciales mixtas (16-0), El Matador logró tumbar en menos de ocho meses a dos iconos de las MMA como Alexander Volkanvski primero, y posteriormente noqueó a Max Holloway, ante el que defendió con éxito el cinturón en el peso pluma. Una de las premisas más usadas en las MMA es que uno no es campeón hasta que no consigue defender su título, y Topuria lo hizo con creces, encomendado a Dios y a su familia para cumplir su sueño, tal y como él siempre advierte sobre su llegada al cielo de la UFC.

En un deporte que no ha dejado de crecer en fama durante el siglo XXI, el luchador de 27 años, nacido en Alemania y afincado en Alicante desde su adolescencia tras huir de la guerra entre Rusia y Georgia, se ha convertido en un referente global, no solo por su habilidad en el octágono, sino por su espíritu de superación. «Soy mejor que todos estos. Mi sueño siempre fue ser el mejor. Ser una leyenda. Quiero que cuando hablen de MMA, quieran o no, tengan que mencionarme», apunta con chulería quien comenzó su andadura en el mundo de las artes marciales en el gimnasio Climent Club, y que cuenta con dos largometrajes sobre una figura que bascula entre lo personal y lo profesional en Movistar.

«O me matas, o mueres. Y asegúrate de matarme porque me voy a levantar. Así que disfruta de esta noche, porque mañana vas a dormir con dolores», declara hacia sus rivales el encargado de traer la UFC a España, que aterrizará presumiblemente en 2025 para celebrar su primer evento, debatiéndose entre Madrid y Barcelona. «La victoria es mi única opción», confirma cada vez que puede un tipo que siempre ha estado convencido de su destino en una disciplina donde el cuerpo a cuerpo, los cortes en la cara y la sangre son habituales, hecho que siempre despierta controversia.

Su confianza, junto a unas habilidades muy completas, le han llevado a lo más alto. Parece el peleador perfecto, sin puntos débiles.

Un ganador hecho con ciencia

«El aspecto psicológico es lo que diferencia a un número uno como él. Tiene una disciplina extraordinaria desde bien pequeño, y desde que le conozco hace una década siempre ha tenido la mentalidad de ser campeón. Piensa en trabajar con dedicación hasta conseguir el objetivo. Su aspecto psicológico es determinante, y su inteligencia está fuera de lo normal», indica el doctor Aldo Martínez, encargado de coordinar todo lo que está relacionado con la preparación física y mental de un peleador que abre el camino de los que vendrán después. Como en su día Ángel Nieto en el motociclismo, donde logró 12+1 títulos mundiales; Federico Martín Bahamontes, primer español en ganar el Tour, el esquiador Paquito Fernández-Ochoa, único oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno, o Fernando Martín, el primer hombre en cruzar el charco de la NBA.

El monarca del peso pluma de las artes marciales mixtas ha sorprendido al mundo con una rutina sorprendente gracias a la introducción de la ciencia y la tecnología de la mano de su preparador, utilizando máquinas de crioterapia o calor para recuperar, una cámara hiperbárica a una presión determinada donde los niveles de oxígeno aumentan en un 50%, gafas estroboscópicas para mejorar los reflejos, un casco con sensores que van a parar al nervio vago para que incida en la coordinación, o por ejemplo ondas cerebrales mediante un casco HeadSeat para maximizar su descanso durante los 'training camp' a los que se somete.

Todo una simbiosis de ciencia y tecnología para moldear al campeón que representa a la nueva generación del deporte. El luchador está haciendo que mucha gente se enganche a un deporte que lo tenía todo para hacerlo, pero al que le faltaba un ingrediente, un atleta español. Un nuevo ídolo en un país en el que los combates extremos se han vuelto tendencia, aupados por los nuevos formatos de consumo y los jóvenes que buscan espectáculos ágiles y emoción sin filtros.

El Matador tuvo un seguimiento masivo en territorio nacional en sus dos últimas peleas, ha conquistado a un gran público a través de la cultura de internet, arrolla en podcast de éxito como el de The Wild Proyect o Nude Project y por eso es ya un habitual en espacios televisivos de primera línea como El Hormiguero.

«Mucha gente me tacha de arrogante, pero no tienen ni idea lo que implica el hecho de estar tan confiado. Son horas de trabajo, sangre y lágrimas. Yo también estoy a veces desmotivado, pero encuentro la fuerza, la confianza. Las medallas se ganan en el entrenamiento, a la competición uno va a recogerlas», espeta, confiado, el luchador del momento.