Éxito extremeño en Cáceres

Cáceres ha brillado este fin de semana con el Campeonato de España de bloque celebrado en pleno centro histórico de la ciudad. La escalada extremeña volvió a lucir su gran altura a nivel nacional con varios podios tanto absolutos como de categorías inferiores, unido al éxito reotundo de la organización de la competición durante un fin de semana inolvidable y que quedará grabado en la memoria del deporte regional. Puro espectáculo han dado los escaladores para el disfrute de una gran cantidad de espectadores que han podido observar como los escaladores extremeños se encuentran entre los mejores del panorama nacional. Alberto Ginés se llevó el oro absoluto del Campeonato de España, Vera Briongos y David López quedaron subcampeones de España sub 18, mientras que en la Copa de España Javi Cano y Andrea Rodríguez lograban el bronce absoluto y sub 18 del ránking nacional, respectivamente, y Aaron Cisneros se hizo también con el bronce en sub-16.

Intensidad, espectáculo y emociones pueden ser las palabras que mejor definen lo que ha pasado este fin de semana en Cáceres, desde sábado por la mañana al domingo por la noche ha sido un no parar de rondas de competición, escaladores apretando en bloque y velocidad y unas maratonianas sesiones de escalada para el público de Cáceres.

El sábado comenzó con las rondas de clasificación en las categorías juveniles. Tras una buena participación de los deportistas extremeños, los resultados no acompañaron como en otras ocasiones y solo cuatro de los deportistas de la región pudieron entrar en la deseada final. David López y Juan Carlos González en sub 18 masculino, y Andrea Rodríguez y Vera Briongos en sub 18 femenino. En cambio, Íker García, Amanda Becerra, Lucía López, Aarón Cisneros, Lucas Pérez y Jorge Veiga se quedaron a las puertas de la final con apenas la realización de una zona o un intento menos a top.

Por la tarde, la final fue muy emocionante y dinámica. En categoría femenina Vera Briongos realizó una grandísima competición escalando de forma muy efectiva y resolviendo dos de los bloques de final y con ello llevándose el título de subcampeona de España de bloque y su compañera Andrea Rodríguez a muy poco de poder alzarse con el título obtuvo una tercera plaza muy luchada y merecida. La categoría masculina fue bastante intensa y con bloques muy duros, ya que los escaladores resolvieron dos de los cuatro propuestos, David López mantuvo la esperanza hasta el último momento encadenando el último bloque al primer intento y eso le hizo conseguir el título de subcampeón de España, y Juan Carlos González tras una gran competición quedó quinto.

El domingo fue el turno de la categoría absoluta, una prueba de las más duras de la temporada porque ningún escalador se quería perder este evento con su puntuación doble de Copa y Campeonato de España. La participación iba a estar reñida desde la primera fase clasificatoria. Alberto Ginés firmaba una efectiva clasificatoria pasando primero de grupo y Javier Cano cerró la lista de finalistas pasando a la ronda final sexto. Muy cerca de la final se quedó Alejando Crespo en una séptima posición que fue reñida hasta el último momento. María Paredes (9ª) y Antía Freitas (10ª) se quedaron a una zona de poder optar a la espectacular final de la tarde.

La final absoluta fue espectacular, toda la Plaza Mayor de Cáceres llena y con ganas de ver el espectáculo de la escalada. La ronda estaba compuesta por cuatro bloques de gran dureza e intensidad donde los escaladores sufrieron y lucharon cada movimiento, pero entre todos destacó Alberto Ginés que fue dominando la competición durante todos los bloques y que finalmente se alzó con el título de campeón de España. Javier Cano luchó todos los bloques sin rendirse hasta el último momento. El de Cabezuela del Valle puso el broche a su participación encadenando el último bloque sobre la bocina consiguiendo una quinta plaza y con ello el tercer puesto en la general de la Copa de España 2022.

También destacar la participación en la prueba de Velocidad de los deportistas extremeños Marco Sánchez y Darío Pérez, que a pesar de las dificultades para entrenar esta modalidad en la región, consiguieron estar en las rondas finales y mejorar sus marcas con 12,98 para Darío y 8,34 para Marco Sánchez.

