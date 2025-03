Alberto Ginés se corona en Cáceres

j. cepeda Domingo, 6 de noviembre 2022 | Actualizado 07/11/2022 07:43h. Comenta Compartir

El escalador extremeño Alberto Ginés, medallista de oro olímpico y recientemente nombrado hijo predilecto de Cáceres, conquistó este domingo ante sus paisanos el Campeonato de España de bloque en una apretada final no exenta de emoción tras hacer top en dos bloques y lograr otras dos zonas. El otro extremeño en liza en esta misma competición, Javier Cano, firmó la sexta posición.

En dos citas de primer nivel coincidentes en fecha y escenario, la ciudad de Cáceres coronó este domingo a los adalides de la escalada nacional, que con la única ayuda de las presas, los volúmenes y el magnesio lucharon contra la gravedad en los rocódromos instalados en la plaza Mayor, a las puertas de la ciudad monumental. Alberto Ginés y Lucía Sempere, en categoría masculina y femenina respectivamente, salieron victoriosos en la tercera prueba de la Copa de España de bloque. Un cetro que, tras sumar las calificaciones de las competiciones anteriormente desarrolladas en Madrid y Oviedo, recayó en Guillermo Peinado e Itziar Martínez.

Miguel Gómez Barrios y María Laborda vencieron en la tercera prueba de velocidad de la Copa de España. En la segunda prueba, que también se disputaba en este mismo evento, los vencedores fueron Erik Noya y Carla Martínez. El título copero, toda vez sumada la clasificación de la primera prueba de velocidad en tierras asturianas, fue para Unax Uterga y Carla Martínez.

Estas últimas pruebas de la Copa de España de bloque y velocidad servían para convalidar el Campeonato de España de ambas disciplinas. Es por ello por lo que este título nacional ya lo ostentan Alberto Ginés y Lucía Sempere en bloque, así como Erik Noya y Carla Martínez en velocidad.

En lo que se refiere a la Copa de España de bloque, Extremadura quedó la segunda clasificada por federaciones, solo por detrás de Cataluña y por delante de Euskadi. En la modalidad de velocidad, los honores se los llevó Madrid en una clasificación donde Extremadura aparece en undécima posición.

Esta cita deportiva, que durante todo el fin de semana albergó a cerca de 300 escaladores, también arrojó campeones de las dos modalidades desde categoría sub-18 hasta sub-14.

Desde los profanos en la materia hasta expertos en estas lides. De una u otra forma, los centenares de espectadores que se acercaron hasta la plaza Mayor durante el fin de semana disfrutaron de un espectáculo visual a las puertas de la ciudad monumental cacereña. «Me gusta el deporte y, aunque no entiendo mucho de escalada, me he acercado porque ver a un campeón olímpico siempre es algo que merece la pena. Espero que esto sirva para crear afición», relataba a HOY José Manuel Tovar.

Con más conocimiento de causa hablaba uno de los espectadores que, conocedor de la dificultad que entraña este tipo de práctica deportiva, sí supo gozar del evento en todo su esplendor. Es el caso de Alberto Galán, escalador aficionado y miembro de Blokáceres, una asociación de reciente creación que aglutina a 26 socios y que inminentemente abrirá en la ciudad de Cáceres un rocódromo financiado exclusivamente con fondos propios. «Poder ver en este escenario a los mejores escaladores del país es una auténtica gozada». Galán pasó buena parte del fin de semana en el escenario de la competición, pues no eran pocos los amigos y conocidos que competían en las diferentes categorías. Todo ello en medio de un ambiente eminentemente familiar, pues la abarrotada plaza Mayor de Cáceres gozó de un cariz intergeneracional durante todo el fin de semana. Algo que también agradecieron los hosteleros de la zona.