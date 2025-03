Entregados los Premios Diputación Contigo en Cáceres

REDACCIÓN BADAJOZ Martes, 31 de enero 2023, 12:22 Comenta Compartir

La tercera edición de los Premios Diputación Contigo fueron entregados este lunes en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres. La Fundación Jóvenes y Deporte impulsa estos galardones junto con las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz y el patrocinio de Ibercaja y LaLiga. Este año, también se han creado los Premios DUEX en colaboración con la Universidad de Extremadura. La relación de premiados ya se conocía tras su publicación en diciembre en el DOE y este lunes se ha celebrado el acto de entrega. Con estas distinciones se trata de reconocer el talento joven dee deportistas extremeños en edad formativa (hasta sub 23).

En esta gala ejercieron como madrina y padrino la triatleta Cristina Miranda y el escalador placentino Javier Cano, como referentes para los deportistas que han obtenido el reconocimiento de unos galardones cuyo objetivo es, en cuanto a los Premios Diputación, recompensar su esfuerzo y dedicación en lo deportivo, donde han conseguido resultados significativos y de relevancia a nivel nacional e incluso internacional, compatibilizando la práctica deportiva con la obtención de brillantes resultados en el ámbito académico, en el que la nota media conjunta supera el sobresaliente.

En esta tercera edición, cuyo acto de entrega se celebró en el Centro Cultural San Francisco de la Diputación Provincial de Cáceres, se ha premiado en el apartado Talento a Daniela Bermejo (kárate), Lucas Pérez (escalada), Noa Barberá (gimnasia deportiva), Anselmo Guerrero y Pablo Yaybek (pádel), Manuel Mendo (taekwondo) y Estela Ortiz (atletismo) en categoría Oro, correspondiendo a cada uno de los premiados 1.500 euros.

En la categoría Plata, recompensada con 800 euros por galardón, se premia a David Dávila (golf), Daniel Contador (kickboxing), Matías Romero (gimnasia rítmica), Víctor Criado (triatlón), Sonia Rubio (lucha grappling), Francisco González (piragüismo) y Laura Ordiales (trail running). Por su parte, los premios en el apartado de Bronce, con 500 euros por premio, corresponden a Laura Utrera (boccia), Xurima Acosta (boxeo), María Pilar Díaz (ajedrez), Claudia Ríos (atletismo) y los hermanos Ernesto y Martín Marcos Alegre (kárate).

Así mismo, se ha dado continuidad al reconocimiento a la labor de aquellas personas deportistas o entidades que hayan realizado algún proyecto deportivo de carácter singular y extraordinario en la categoría Singulares. Así, en categoría Oro (1.800 euros por premio) han recogido su reconocimiento la ACD Sagrado Corazón, por su equipo de baloncesto inclusivo y el innovador proyecto Extremadura Nómadas de fútbol americano; en el apartado de plata (1.000 euros), la Asociación Oncológica Extremeña recibe un galardón por su proyecto solidario de zumba Zumbando Pa, al igual que el piloto de motocross Pepe Flory, por su proyecto Rider Europe con Diabetes. Los premios de bronce (800 euros) son para José Antonio Trejo por la Expedición Polar #Spitberg8022 y para José Luis Pineda por la ascensión al monte Denali (proyecto Denali 2022). Y para terminar, la Asociación de Voluntarios Mayores Puerta de Berrozana, con su proyecto Mayores y Deporte y Manuel Rodríguez Barriga por la difusión de La Rosquilla, un deporte alternativo se hacen con los Diplomas (500 euros) en esta ocasión.

La consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores Redondo, participó en Cáceres en la entrega de reconocimientos y recordó la importancia de reconocer la labor de las personas deportistas de nuestra región desde edades tempranas, animándolos a seguir alcanzando metas, sin descuidar su etapa formativa, ya que el binomio deporte y educación asegura un futuro en el que, como adultos y adultas, cuenten con las herramientas necesarias para su desarrollo personal y profesional, gracias a los valores adquiridos en estos años, según la nota de la Junta de Extremadura.

Así mismo, Nuria Flores quiso destacar la creación de los Premios DUEX como referencia a la hora de premiar los resultados deportivos de deportistas de Extremadura que cursen estudios Universitarios, ya que sigue siendo una etapa en la que se moldea nuestra personalidad y los hábitos que tendremos en el futuro, siendo además digno de reconocimiento el hecho de que puedan alcanzar excelentes resultados tanto académicos como deportivos. En ese sentido, la titular de Deportes no ha dejado pasar la ocasión para ensalzar y agradecer la labor de los investigadores y estudiantes de la UEX que, en estos premios recién creados, tienen su reconocimiento. Sin ellas y ellos el avance y desarrollo social no existiría y Extremadura no sería pionera en muchas cosas que la mayoría desconocemos pero que nos posicionan como región innovadora.

En cuanto a los I Premios DUEX se han establecido dos apartados. Por un lado, DUEX-Deporte Universitario de Extremadura, en los que, en base a sus resultados deportivos y académicos, han obtenido reconocimiento el atleta Fernando Cerro (Oro: 1.500 euros), el deportista de tiro con arco Alejandro Rodríguez (Plata: 1.000 euros), la triatleta Marta Reguero (Bronce: 750 euros) y la halterófila María Gloria Nieto (Diploma: 500 euros). Por otro, los premios DUEX-Investiga, que premian estudios y proyectos relacionados con alguno de los ámbitos de conocimiento de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Salud, Rendimiento Deportivo, Educación Física, Gestión Deportiva, Turismo, Ocio y Recreación, Ciencias Sociales y otros), correspondiendo estrenar el palmarés al proyecto Fórmula Student Unex Motorspor (Oro: 1.500 euros), de Antonio Ángel Laguña y un equipo de 39 personas, así como al estudio Relación entre la kinesiofobia y la movilidad, el impacto de la enfermedad y el miedo a las caídas en mujeres con y sin fibromialgia: un estudio transversal, de Juan Luis León y 5 coautores más, y el trabajo Efectos de una intervención escolar en la Actividad Física, el tiempo de sueño, el tiempo de pantalla y la dieta en los niños, de Miguel Ángel Tapia junto a 4 compañeros más (ambos premio Plata: 750 euros).

En el acto también han intervenido Paula Rodríguez, concejala de Juventud, Deportes e Infancia del Ayuntamiento de Cáceres, Dolores Méndez, diputada delegada de Transparencia y Atención al Ciudadano de la Diputación de Badajoz, Fernando Javier Grande, diputado del Área de Cultura y Deportes de la Diputación de Cáceres, y Montserrat Casasola, directora de Negocio de Ibercaja en Extremadura y Sur. Todas las personalidades han coincidido en destacar el nivel de los méritos y proyectos premiados y el magnífico futuro que las y los deportistas de Extremadura y el deporte extremeño, en general, tienen por delante.

