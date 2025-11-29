Duros rivales esta jornada para el Grupo López Bolaños y el Jerez

Miguel Camacho NAVALMORAL DE LA MATA. Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Interesante 12ª jornada en el grupo 4 de Segunda B para los representantes extremeños, que afrontarán este sábado. El Grupo López Bolaños, segundo clasificado, se medirá a domicilio al quinto, el Talavera (17.30 horas), mientras que el Jerez Futsal, colista, recibirá la visita del líder, el Albacete (20.00).

El GL Bolaños distancia por 6 puntos a los talaveranos, que sufrieron 3 derrotas consecutivas para apartarlos momentáneamente de la pelea por el liderato. A pesar de ello, los fontaneses saben del apuro que entraña este desplazamiento a una de las pistas más difíciles y quieren cuajar un choque muy serio para sacar algo positivo. El Talavera como local lleva 2 triunfos, 2 derrotas y un empate, al tiempo que el equipo de Víctor Pecero acumula 3 partidos ganados y 2 perdidos como visitante. El partido promete ser de altura entre dos conjuntos que buscarán los 3 puntos porque los necesitan para asentar sus respectivos objetivos más inmediatos.

El Jerez también quiere plantar cara al mejor equipo actual del grupo, un Albacete que en las 11 jornadas disputadas sólo ha cedido un empate, lo demás lo cuenta por victorias. Fuera de casa cosechó esa igualada, además de 4 triunfos, y distancia por 6 puntos a su inmediato perseguidor, el GL Bolaños. Los jerezanos han caído al último puesto después de perder en los dos últimos encuentros y, aunque saben que es complicado, quieren sumar en este para acercarse a la salvación que tienen a 4 puntos. El apoyo de la afición será crucial para intentarlo.