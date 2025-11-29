HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FÚTBOL SALA

Duros rivales esta jornada para el Grupo López Bolaños y el Jerez

Los fontaneses se miden a domicilio al Talavera, quinto, mientras que los templarios reciben al Albacete, líder del grupo

Miguel Camacho

NAVALMORAL DE LA MATA.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Interesante 12ª jornada en el grupo 4 de Segunda B para los representantes extremeños, que afrontarán este sábado. El Grupo López Bolaños, segundo clasificado, se medirá a domicilio al quinto, el Talavera (17.30 horas), mientras que el Jerez Futsal, colista, recibirá la visita del líder, el Albacete (20.00).

El GL Bolaños distancia por 6 puntos a los talaveranos, que sufrieron 3 derrotas consecutivas para apartarlos momentáneamente de la pelea por el liderato. A pesar de ello, los fontaneses saben del apuro que entraña este desplazamiento a una de las pistas más difíciles y quieren cuajar un choque muy serio para sacar algo positivo. El Talavera como local lleva 2 triunfos, 2 derrotas y un empate, al tiempo que el equipo de Víctor Pecero acumula 3 partidos ganados y 2 perdidos como visitante. El partido promete ser de altura entre dos conjuntos que buscarán los 3 puntos porque los necesitan para asentar sus respectivos objetivos más inmediatos.

El Jerez también quiere plantar cara al mejor equipo actual del grupo, un Albacete que en las 11 jornadas disputadas sólo ha cedido un empate, lo demás lo cuenta por victorias. Fuera de casa cosechó esa igualada, además de 4 triunfos, y distancia por 6 puntos a su inmediato perseguidor, el GL Bolaños. Los jerezanos han caído al último puesto después de perder en los dos últimos encuentros y, aunque saben que es complicado, quieren sumar en este para acercarse a la salvación que tienen a 4 puntos. El apoyo de la afición será crucial para intentarlo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuda de 480 euros para amas de casa: requisitos y cómo solicitarla
  2. 2 El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS
  3. 3 Sanidad alerta a Extremadura y otras comunidades por un agua embotellada contaminada
  4. 4

    La Junta Electoral Central sanciona a Guardiola y Morán por hacer campaña con fondos públicos en periodo electoral
  5. 5

    La Junta aportará 68 millones en la subida salarial a los funcionarios pactada entre Gobierno y sindicatos
  6. 6

    Más de 300 vehículos y 2.000 militares: así se prepara la Brigada de Extremadura para el combate
  7. 7 Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido tras arrollarlos un autobús de Vizcaya
  8. 8

    El seguimiento de la huelga nacional de técnicos de cuidados no llega al 1% en el SES
  9. 9 Extremadura enciende este viernes la Navidad
  10. 10 La rebeldía culinaria del hermano mayor de Agallas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Duros rivales esta jornada para el Grupo López Bolaños y el Jerez