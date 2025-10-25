HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Jerez celebra su primera victoria de la campaña. JEREZ FS
Fútbol sala

Los dos equipos extremeños consiguen ganar en casa

El GL Bolaños vence al Ciudad de Torrejón y el Jerez Futsal al Alcorcón en su primer triunfo de la temporada

Miguel Camacho

Navalmoral de la Mata

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:12

Los conjuntos extremeños del grupo 4 de Segunda B jugaron en casa la séptima jornada de liga ante adversarios madrileños para apuntarse claras y valiosas victorias. El Grupo López Bolaños ganó al Ciudad de Torrejón (7-2), al tiempo que el Jerez Futsal hizo lo propio sobre el Alcorcón (6-3).

Los de Fuente del Maestre, a falta de que se complete la jornada este domingo con los tres partidos que se jugarán, empata en el liderato con 16 puntos con dos equipos más, mientras que los de Jerez de los Caballeros suman 4 en la antepenúltima posición, a 2 de salir del cuarteto de descenso, gracias a su primer triunfo de la temporada.

El GL Bolaños volvió a sonreír con una trabajada victoria ante un buen rival que no se dio por vencido hasta el final, no en vano se jugaba dar el salto a los puestos de playoff.

El Torrejón apretó el marcador al descanso (2-1) y al comienzo de la segunda mitad (3-2), pero los fontaneses siempre estuvieron muy metidos en el choque y lo leyeron muy bien para lograr los necesitados 3 puntos. El equipo de Víctor Pecero se hizo fuerte atrás y contundente delante con los tantos de Román (2), Yeray, Álex, Apa, Jesús y un contrario en propia meta.

Por su parte, el Jerez logró, por fin, ganar por primera vez y ve el futuro con más optimismo, aunque continúe en puestos de descenso. Los templarios, concienciados que jugaban ante un directo rival, apretaron desde el principio para con la ayuda de sus seguidores conseguir el primer triunfo. Al intermedio ya ganaban 1-0, pero el Alcorcón empató al inicio del segundo periodo. El Jerez reaccionó para ser el dueño del encuentro y venció con los goles de Piku (2), Sergy, Jose, Sebi y un autogol del rival.

