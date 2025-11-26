HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AJEDREZ

Doble triunfo del Magic en las rápidas de Don Benito

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Don Benito acogió una doble competición organizada por la Federación Extremeña de Ajedrez, la Copa de Extremadura por Equipos de Ajedrez Rápido y la Copa de Extremadura por Equipos de Ajedrez Relámpago. En estas dos modalidades se impuso el Magic Extremadura, con un equipo de gala compuesto por Manuel Pérez Candelario, Emilio Moreno, Iván Cabezas, el portugués Miguel Antonio Neto Silva, Pablo Garrido y Hugo Pérez Solanas. En Ajedrez Rápido, con un máximo de 10 minutos cada partida, el club emeritense se llevó el triunfo por delante de Cáceres Patrimonio y de Casareño con seis victorias y un empate. Y en Relámpago, solo 3 minutos por partida, el Magic también superó a Casareño y Cáceres.

Publicidad

Top 50
  1. 1 En Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño
  2. 2

    Se cae la guirnalda de Navidad de la Plaza de España tres días antes del encendido
  3. 3 Enfrentamiento entre asistentes y reproches de concejales en el pleno de Don Benito
  4. 4

    Extremadura aprueba la norma que permitirá a los jefes del SES trabajar en la privada
  5. 5 Carrapiso y Talavera deberán pagar 161.000 euros a la Federación Extremeña de Atletismo
  6. 6 Detienen a una familia que manipuló su empadronamiento en Almendralejo para recibir ayudas sociales
  7. 7 Despedida al subteniente Suero, el guardia civil que se especializó contra la violencia machista
  8. 8 El sorteo de la Bonoloto deja más de 40.000 euros en Extremadura
  9. 9

    Los pensionistas han cobrado ya más de 2.600 euros este mes gracias a la extra
  10. 10

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Doble triunfo del Magic en las rápidas de Don Benito