Doble triunfo del Magic en las rápidas de Don Benito

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Don Benito acogió una doble competición organizada por la Federación Extremeña de Ajedrez, la Copa de Extremadura por Equipos de Ajedrez Rápido y la Copa de Extremadura por Equipos de Ajedrez Relámpago. En estas dos modalidades se impuso el Magic Extremadura, con un equipo de gala compuesto por Manuel Pérez Candelario, Emilio Moreno, Iván Cabezas, el portugués Miguel Antonio Neto Silva, Pablo Garrido y Hugo Pérez Solanas. En Ajedrez Rápido, con un máximo de 10 minutos cada partida, el club emeritense se llevó el triunfo por delante de Cáceres Patrimonio y de Casareño con seis victorias y un empate. Y en Relámpago, solo 3 minutos por partida, el Magic también superó a Casareño y Cáceres.