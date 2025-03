La constancia como timón para contar la historia de una campeona

Javier Varela Madrid Miércoles, 11 de diciembre 2024, 09:26 | Actualizado 09:33h. Comenta Compartir

Para muchas personas el mar y el viento son sinónimo de vacaciones, de descanso y de desconexión. Nada que ver con lo que significa para Berta Betanzos, dos veces campeona del mundo de vela (470 y 49erFX) y dos veces olímpica en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, donde fue cuarta. Para esta regatista cántabra el viento y el mar son su vida, como cuenta en su biografía 'Berta Betanzos. La adrenalina del viento' (editorial Cultropía), para la que ha contado con la periodista María de las Cuevas. «Es un libro sobre sueños cumplidos y otros que no se han llegado a cumplir, pero la vida sigue y de todos ellos puedo decir que he aprendido mucho», resume la regatista cántabra. En el libro, en el que «ha volcado todo mi aprendizaje técnico, motivación y trabajo psicológico por si a alguien le puede inspirar». «Nunca he sentido que mi historia sea tan excepcional como para que pueda ser contada, pero la ilusión por mantenerlo en el recuerdo y que pueda ser fuente de inspiración para otras personas fue lo que me animó», añade.

Bien lo sabe María de las Cuevas, periodista de 'El Diario Montañés y 'culpable' de darle aire a la historia de Berta. Un libro que recorre en 14 capítulos las diferentes experiencias que curtieron su personalidad y las circunstancias que la lanzaron a perseguir el sueño olímpico, tema central del libro, y que permite al lector acercarse a la vela de competición. «Recoge muchos detalles: diálogos con sus compañeros de equipo, sentimientos, decisiones que se tomaron en regata... también reflexiona y analiza cuestiones de los entrenamientos que con la experiencia adquirida, ella hoy enfocaría de otra manera como, por ejemplo, su participación en los JJOO de Londres donde el cansancio les restó mucho. Por eso el libro es interesante para jóvenes que siguen sus pasos o entrenadores», señala De las Cuevas.

- ¿Cómo surgió la idea del libro? ¿Es tu primer libro?

- Yo había escrito dos biografías anteriormente. La primera de un hombre asturiano que había vivido la Guerra Civil y quería plasmar en un libro para sus hijos su recorrido vital; la segunda de un empresario gallego interesado en recoger en un libro los hitos de su empresa familiar. Tras estos dos libros, pensaba en escribir la biografía de un personaje cántabro. En ese momento, Berta Betanzos, una deportista muy querida en Cantabria por sus hitos en el deporte, valores deportivos de juego limpio y respeto al rival y una personalidad muy comprometida y accesible, anunció su retirada. Pensé que era el momento ideal porque el paso del tiempo todavía no había borrado muchos de los detalles de su vida deportiva.

- ¿Hasta qué punto es importante la relación personal entre las dos para escribir el libro?

- Nos conocíamos muy poco, de algunas entrevistas para el periódico. La clave ha sido el tiempo de largas entrevistas durante el confinamiento. La dedicación de Berta sobre el primer borrador, que se modificó minuciosamente para que se acercara lo más posible a la realidad. Y las entrevistas a todo su entorno próximo: familiar y el equipo olímpico, que como si se tratase de un puzle, permitieron completar la figura y personalidad de Berta para plasmarla. Sus padres y hermano aportaron sus valores de sacrificio y compromiso. Sus compañeras de equipo explicaron como Berta se iba adaptando a las distintas circunstancias.

- Cuando uno lee el libro se da cuenta de la importancia en la vida de Berta de Jane Abascal y Santi López-Vazquez.

- Esas dos grandes figuras de la vela y regatistas olímpicos fueron fundamentales. Jane Abascal y Santi López-Vazquez fueron quienes detectaron el talento de Berta a los 11 años y vieron que destacaba entre los otros jóvenes. De lo hablado con ellos me quedo con dos frases: 'Verla navegar era como observar un caballo pura sangre, llena de potencia, pero también había que enfocar toda esa energía' (Santi). 'La técnica se adquiere, el físico también, pero la cabeza, con esa se nace y Berta la tiene' (Jane, quien consiguió la primera medalla olímpica para España).

- Me hablaba antes de que comenzó a escribirlo en el confinamiento.

- Casualmente empezamos una semana antes del confinamiento. Después, poco a poco, porque Berta tenía que empezar de cero a construir su vida laboral (comenzó varios proyectos, finalmente su empresa actual ha cristalizado, un centro de fisioterapia y entrenamiento personal puntero, donde el deporte lo enfoca como calidad de vida). Además, ha sido dos veces madre. Digamos que el libro la ha acompañado en toda esta etapa de regreso a la vida normal, lejos de la competición. Casualmente, el primer borrador estuvo listo tras el nacimiento de su primer hijo. Y el segundo borrador casi definitivo, con la llegada de su segundo hijo.

La portada del libro

- ¿Por qué ese titulo?

- Berta practicaba varios deportes: hockey, tenis, esquí… ¿por qué te decidiste por la vela? Le pregunté. Su familia no tenía tradición a la vela y no era esa parte idílica y bucólica como amante del mar… 'Lo que me atrae de la vela es la sensación de adrenalina al llevar el barco a su límite y dominarlo', me dijo. Berta y sus compañeras han destacado habitualmente sobre la flota por la velocidad. Normalmente conseguían mejores resultados con muchos nudos y cogiendo mucha velocidad.

- No es una biografía al uso. Tiene mucho de libro de autoayuda y motivación.

- Diría que su enseñanza es diferente a otros porque Berta no era una niña habilidosa desde pequeña aunque parezca imposible. Era una niña torpe como me confirmaron amigos y profesores, pero ha sido su constancia, su determinación y sus ganas de mejorar lo que la han llevado lejos. Son los valores del sacrificio y del compromiso lo que le han hecho triunfar. También frases como 'si te caes siete veces, levántate ocho'.

- Algo complicado en un deporte que sólo se ve en las citas olímpicas.

- La vela es un deporte minoritario y muy solitario. Al celebrarse lejos del público, no sienten el calor de la gente. Muchas veces, tras obtener una medalla, nadie les espera para celebrarlo, solo el equipo y un grupo pequeño de regatistas y familia… A veces los medios de comunicación, también lo cuenta en el libro, no dan cabida a hazañas de los regatistas, a pesar de conocer el esfuerzo que hay detrás.

- En esas citas sólo vemos el lado bonito de la vela.

- Mucha gente al leer el libro me comenta que no conocían el increíble esfuerzo de los regatistas, que además de navegar, arreglan el barco ellos mismos, y todas las renuncias y viajes continuos compaginándolo con estudios. Una gran dedicación.

- El libro además tiene un contenido gráfico muy importante para Berta.

- Cuenta con el archivo familiar, fotos de niña y personales. También fotos cedidas por Sailing Energy, amigos suyos, dos fotógrafos que les acompañaron en los dos JJ OO y en muchas regatas importantes. Un gran fotógrafo de Santander, Chapifoto; del archivo personal de Jane y de la editorial Cultropía.