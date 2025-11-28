HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

PREMIER PADEL

Cita descafeinada para Paula Josemaría

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Con el tropiezo de Paula Josemaría y Ariana Sánchez en las semifinales del P1 de Dubái, el Major de Acapulco llega algo descafeinado en lo que se refiere a la lucha por el número 1 del circuito femenino. La moralejana y la catalana debutan en la madrugada del viernes ante la cacereña Lorena Rufo y Jessica Castelló con pocos alicientes en juego. José Antonio García Diestro y Víctor Ruiz superaron la ronda de dieciseisavos, deparándole el cuadro un duro cruce ante los favoritos, Arturo Coello y Agustín Tapia.

