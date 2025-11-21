César Castro estará en el Europeo de Lublin

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

César Castro se ha adjudicado el billete para participar en la prueba de los 200 metros libres del Campeonato de Europa de piscina corta que se celebra en Lublin del 2 al 7 de diciembre. Para el deportista placentino es un logro especial después de lidiar con sus problemas en el hombro que le han lastrado durante toda la temporada. Castro consiguió su pase en la final del Campeonato de España de Invierno de Barcelona, en la que acabó segundo firmando la mínima para la cita continental con 1:43.52. Solo fue superado por Miguel Pérez-Godoy.