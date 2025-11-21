HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
NATACIÓN

César Castro estará en el Europeo de Lublin

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

César Castro se ha adjudicado el billete para participar en la prueba de los 200 metros libres del Campeonato de Europa de piscina corta que se celebra en Lublin del 2 al 7 de diciembre. Para el deportista placentino es un logro especial después de lidiar con sus problemas en el hombro que le han lastrado durante toda la temporada. Castro consiguió su pase en la final del Campeonato de España de Invierno de Barcelona, en la que acabó segundo firmando la mínima para la cita continental con 1:43.52. Solo fue superado por Miguel Pérez-Godoy.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  3. 3 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  6. 6 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  7. 7 La Junta Electoral Central obliga a la extremeña a examinar una denuncia del PSOE por una entrevista a Guardiola
  8. 8 Estafan casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganés haciéndole creer que su hija necesitaba dinero
  9. 9 El protocolo de atragantamiento acaba de cambiar en 2025: así debes actuar según explica un técnico de emergencias
  10. 10

    La Junta aprueba la ampliación hasta las 1.664 plazas para su oposición del próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy César Castro estará en el Europeo de Lublin