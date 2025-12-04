César Castro, discreto en su vuelta a un Europeo

J. C. R. Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El nadador placentino César Castro volvió a competir en una gran cita internacional tras un año marcado por las lesiones y lo hizo en los Campeonatos de Europa de Piscina Corta de Lublin. El extremeño participó en los 200 metros libres, prueba en la que España contó con cinco representantes. En la categoría masculina coincidió con Sergio de Celis y Miguel Pérez Godoy. Tanto De Celis como Castro nadaron en la séptima y penúltima serie. De Celis firmó una gran actuación y acabó con marca personal de 1:43.93. Castro registró 1:45.67, un tiempo que le situó en el puesto 53 de la clasificación.