«Es una tomadura de pelo hablar en el Congreso»

Christian Cortázar, catedrático de sanidad animal en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos fue muy crítico con los responsables de la elaboración de la ley animalista, primero con la forma en la que se ha tramitado, y segundo, con el contenido de la misma. Cortázar no llega a entender cómo las regulaciones sobre el bienestar animal no han partido de Agricultura o por qué las alegaciones al anteproyecto de ley no han tenido ni siquiera respuesta. Considera «tomadura de pelo» que las pocas comparecencias de expertos se hayan sucedido solo en dos días y una vez cerrado el plazo de enmiendas. Asegura que la visión de esta ley está sesgada favoreciendo la vertiente que él denomina animalista frente a la científica. Y por eso, «debería retirarse. Si no, debería centrarse solo en los animales domésticos, de compañía». Opina que la ley responde a una visión animalista donde los perros de caza son animales de trabajo «y no viene reflejado».