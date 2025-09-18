HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

'Mar de Color', primer premio de Caza. SAMUEL GARCÍA

Samuel García y Miguel Cordón García-Rubio ganan el XII Concurso Caza Fotográfica

'Mar de Color' y 'El Arco' son los nombres de las fotografías premiadas de estos dos autores

REDACCIÓN

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:00

La magia de la fotografía cinegética y de naturaleza ha vuelto a brillar en el XII Concurso Caza Fotográfica, organizado por la Federación Extremeña de Caza. Un certamen que, año tras año, se consolida como un espacio donde la caza, la naturaleza y el arte se encuentran a través de la mirada de los fotógrafos.

En la categoría Caza, el primer premio ha sido para la obra 'Mar de color' de Samuel García Rodríguez. El segundo puesto ha recaído en Alejo Leal Muro con su fotografía 'Ojo avizor', mientras que el accésit ha sido otorgado a Francisco José Díaz Ruiz por 'Bajo el aguacero'.

En la categoría Naturaleza, el jurado ha concedido el primer premio a la obra 'El arco' de Miguel Cordón García-Rubio, y el accésit ha sido para Alejo Leal Muro con su fotografía 'Sintonía'.

Primer premio de naturaleza, 'El arco' MIGUEL CORDÓN
'Ojo Avizor', 'Bajo el Aguacero' y 'Sintonía'. ALEJO LEAL, FRANCISCO JOSÉ DÍAZ Y ALEJO LEAL.
Imagen principal - 'Ojo Avizor', 'Bajo el Aguacero' y 'Sintonía'.
Imagen secundaria 1 - 'Ojo Avizor', 'Bajo el Aguacero' y 'Sintonía'.
Imagen secundaria 2 - 'Ojo Avizor', 'Bajo el Aguacero' y 'Sintonía'.

La entrega de premios tuvo lugar durante el Encuentro de Sociedades y Cazadores, celebrado en el marco de la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica (FECIEX), reforzando el carácter participativo y de convivencia que distingue a este certamen.

La Federación Extremeña de Caza subraya la elevada calidad artística y técnica de las obras presentadas, capaces de transmitir tanto la emoción de la actividad cinegética como la belleza pura de la naturaleza. Una muestra de que la fotografía se convierte en testigo privilegiado de la relación del ser humano con su entorno.

Desde FEDEXCAZA se quiere agradecer la participación de todos los fotógrafos, la dedicación del jurado y el apoyo de los patrocinadores del concurso: El Corte Inglés, Hospederías de Extremadura, La Valenciana Calzados e Iberdoex, cuyo compromiso ha hecho posible un año más la celebración de este certamen de referencia.

