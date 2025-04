El primer jabalí

En efecto. Siempre he sido un cazador de menor; pero a la larga el jabalí se cruzó en mi camino y hube de matar unos ... cuantos; pocos en comparación con los que van a ellos una o dos veces por semana. ¿Cuándo maté el primero? La víspera del día de autos, tras una llamada del gran Juancho Viola. «Don Salva (me llamaba así porque así me lo decían sus hijos, todos alumnos míos), mañana a las seis te recojo».

Viajamos hasta algún sitio del sureste de la provincia, allá por Cijara, Herrera del Duque, o donde Cristo dio las tres voces. Recuerdo un desayuno opíparo en algún salón con trofeos de caza y gente montera por doquier. Yo iba de escudero y acompañante de Juancho.

A la hora fijada nos llevaron al puesto. Estaba en un carril ancho delante de un monte espeso de eucaliptos. Juancho abrió su catrecillo y se apoyó en el tronco de un árbol, encendió un puro y me dio el «express» con varias balas. A su lado dormitaba 'doña Rita' su vieja teckel. ¿Cuánto tiempo pasó? Quién sabe... El caso es que a media mañana apareció en el carril un jabalí y Juancho me hizo un gesto para que le tirara. Tiré y no le di. ¿Cómo se puede fallar a una cosa tan grande? No me lo explicaba. «No te apures. Eso pasa con frecuencia. Más de lo que dicen», me consoló Juancho. No pasó mucho tiempo cuando oímos tropel entre los eucaliptos. Apareció otro jabalí, corriendo a toda mecha. «¡Anda con él!». Me eché el «express» a la cara y disparé a tenazón. Luego vimos que la bala le entró cerca de la cabeza.

El jabalí dio dos o tres volteretas y quedó yerto entre la maleza. Fue el primero. Ni noviazgo, ni leches. Los demás, cuyas vidas acabaron mis balitas del 20, tiempo habrá para ellos. Cierto y verdad: entra un cosquilleo especial cuando ve o nota uno que viene el cochino. Y también una frustración amarga cuando se falla lo que uno no creía que podría fallar. Iré contando los casos.